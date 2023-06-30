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https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-sokaklar-yangin-yerine-donerken-macron-cifti-konsere-gitti-1073039491.html
Fransa'da sokaklar yangın yerine dönerken Macron çifti konsere gitti
Fransa'da sokaklar yangın yerine dönerken Macron çifti konsere gitti
Fransa'daki protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile başkent Paris'te Elton John... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T16:50+0300
2023-06-30T17:01+0300
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protesto gösterisi
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Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi sonucu patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı. Polisle göstericilerin çatışması sonucu protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Hâl böyleyken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un İngiliz müzisyen Elton John'un Paris'teki konserine gitmesi tepki çekti. Son seçimlerde Macron ile yarışan ve ikinci turda rakibine kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen, Fransız lidere tepki göstererek, "Tamamen sorumsuz. Fransa yanıyorken Macron, Elton John'u alkışlamayı tercih etti" dedi. Elton John ve eşi David Furnish de Instagram'da Macron çiftiyle Instagram hesabından Macron çiftiyle çektikleri fotoğrafı paylaştı.Bir Instagram kullanıcısı Furnish'in paylaştığı fotoğrafın altına "Yanlış zamanlama" yazarken, bir başka kullanıcı ise "Bir çocuk polis tarafından katledilirken o bir gösteriyi seyretmeye gitti. Yazıklar olsun Macron" ifadelerini kullandı. OlayPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.Olaylar nedeniyle ülkenin 4 kentinin bazı mahallelerinde gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda, marketler yağmalandı, araçlar kundaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html
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fransa, protesto, protesto gösterisi, çatışma, emmanuel macron, brigitte macron, elton john, konser, avrupa
fransa, protesto, protesto gösterisi, çatışma, emmanuel macron, brigitte macron, elton john, konser, avrupa

Fransa'da sokaklar yangın yerine dönerken Macron çifti konsere gitti

16:50 30.06.2023 (güncellendi: 17:01 30.06.2023)
© AP Photo / Benoit TessierFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
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Fransa'daki protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile başkent Paris'te Elton John konserine gitmesi tepki çekti.
Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi sonucu patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı.
Polisle göstericilerin çatışması sonucu protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hâl böyleyken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un İngiliz müzisyen Elton John'un Paris'teki konserine gitmesi tepki çekti.
Son seçimlerde Macron ile yarışan ve ikinci turda rakibine kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen, Fransız lidere tepki göstererek, "Tamamen sorumsuz. Fransa yanıyorken Macron, Elton John'u alkışlamayı tercih etti" dedi.
Elton John ve eşi David Furnish de Instagram'da Macron çiftiyle Instagram hesabından Macron çiftiyle çektikleri fotoğrafı paylaştı.
Bir Instagram kullanıcısı Furnish'in paylaştığı fotoğrafın altına "Yanlış zamanlama" yazarken, bir başka kullanıcı ise "Bir çocuk polis tarafından katledilirken o bir gösteriyi seyretmeye gitti. Yazıklar olsun Macron" ifadelerini kullandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.
Olaylar nedeniyle ülkenin 4 kentinin bazı mahallelerinde gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda, marketler yağmalandı, araçlar kundaklandı.
Marsilya'daki bir etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dinleyen polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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