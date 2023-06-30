https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-sokaklar-yangin-yerine-donerken-macron-cifti-konsere-gitti-1073039491.html

Fransa'da sokaklar yangın yerine dönerken Macron çifti konsere gitti

Fransa'da sokaklar yangın yerine dönerken Macron çifti konsere gitti

Fransa'daki protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile başkent Paris'te Elton John... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T16:50+0300

2023-06-30T16:50+0300

2023-06-30T17:01+0300

dünya

fransa

protesto

protesto gösterisi

çatışma

emmanuel macron

brigitte macron

elton john

konser

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073041336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8ea0628a4ead2679aaa887b45205934.jpg

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi sonucu patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı. Polisle göstericilerin çatışması sonucu protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Hâl böyleyken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un İngiliz müzisyen Elton John'un Paris'teki konserine gitmesi tepki çekti. Son seçimlerde Macron ile yarışan ve ikinci turda rakibine kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen, Fransız lidere tepki göstererek, "Tamamen sorumsuz. Fransa yanıyorken Macron, Elton John'u alkışlamayı tercih etti" dedi. Elton John ve eşi David Furnish de Instagram'da Macron çiftiyle Instagram hesabından Macron çiftiyle çektikleri fotoğrafı paylaştı.Bir Instagram kullanıcısı Furnish'in paylaştığı fotoğrafın altına "Yanlış zamanlama" yazarken, bir başka kullanıcı ise "Bir çocuk polis tarafından katledilirken o bir gösteriyi seyretmeye gitti. Yazıklar olsun Macron" ifadelerini kullandı. OlayPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.Olaylar nedeniyle ülkenin 4 kentinin bazı mahallelerinde gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda, marketler yağmalandı, araçlar kundaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, protesto, protesto gösterisi, çatışma, emmanuel macron, brigitte macron, elton john, konser, avrupa