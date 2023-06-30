https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-otobus-ve-tramvay-seferleri-yeni-bir-emre-kadar-saat-2100den-itibaren-yasaklandi-1073044550.html

Fransa'da otobüs ve tramvay seferleri, yeni bir emre kadar saat 21.00'den itibaren yasaklandı

Fransa'da otobüs ve tramvay seferleri, yeni bir emre kadar saat 21.00'den itibaren yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T18:32+0300

2023-06-30T18:32+0300

2023-06-30T18:32+0300

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Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla vurulmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde patlak veren sokak olayları sürdü.Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.OlayPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-sokaklar-yangin-yerine-donerken-macron-cifti-konsere-gitti-1073039491.html

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