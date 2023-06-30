https://sputniknews.com.tr/20230630/fransa-icisleri-bakani-darmanin-ulke-genelindeki-eylemlerde-bin-kisi-gozaltina-alindi-1073048263.html

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T21:38+0300

2023-06-30T21:38+0300

2023-06-30T21:59+0300

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fransa

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paris

eylem

polis şiddeti

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Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda bin kişi kişi gözaltına alındı.Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, üç gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eylemlere ilişkin ülke genelinde bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ne olmuştu?Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-otobus-ve-tramvay-seferleri-yeni-bir-emre-kadar-saat-2100den-itibaren-yasaklandi-1073044550.html

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fransa, protesto, paris, eylem, polis şiddeti