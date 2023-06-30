https://sputniknews.com.tr/20230630/fransa-icisleri-bakani-darmanin-ulke-genelindeki-eylemlerde-bin-kisi-gozaltina-alindi-1073048263.html
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T21:38+0300
2023-06-30T21:38+0300
2023-06-30T21:59+0300
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paris
eylem
polis şiddeti
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Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda bin kişi kişi gözaltına alındı.Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, üç gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eylemlere ilişkin ülke genelinde bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ne olmuştu?Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-otobus-ve-tramvay-seferleri-yeni-bir-emre-kadar-saat-2100den-itibaren-yasaklandi-1073044550.html
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fransa, protesto, paris, eylem, polis şiddeti
fransa, protesto, paris, eylem, polis şiddeti
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
21:38 30.06.2023 (güncellendi: 21:59 30.06.2023) Abone ol
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti. Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini de söyledi.
Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda bin kişi kişi gözaltına alındı.
Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, üç gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eylemlere ilişkin ülke genelinde bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ne olmuştu?
Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.