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Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T21:38+0300
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Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda bin kişi kişi gözaltına alındı.Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, üç gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eylemlere ilişkin ülke genelinde bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ne olmuştu?Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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fransa, protesto, paris, eylem, polis şiddeti
fransa, protesto, paris, eylem, polis şiddeti

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

21:38 30.06.2023 (güncellendi: 21:59 30.06.2023)
© AA / Firas AbdullahFransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti
Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA / Firas Abdullah
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti. Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini de söyledi.
Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda bin kişi kişi gözaltına alındı.
Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, üç gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eylemlere ilişkin ülke genelinde bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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