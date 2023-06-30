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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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ege denizi
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 10.49'da gerçekleşen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230629/cevdet-yilmaz-kahramanmaras-afet-sonrasi-kalkinmanin-merkez-ussu-olarak-da-yerini-alacaktir-1073012821.html
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deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

11:18 30.06.2023 (güncellendi: 11:24 30.06.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.49'da gerçekleşen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
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