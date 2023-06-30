https://sputniknews.com.tr/20230630/ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073023921.html

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

ege denizi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 10.49'da gerçekleşen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230629/cevdet-yilmaz-kahramanmaras-afet-sonrasi-kalkinmanin-merkez-ussu-olarak-da-yerini-alacaktir-1073012821.html

türkiye

ege denizi

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deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)