https://sputniknews.com.tr/20230629/cevdet-yilmaz-kahramanmaras-afet-sonrasi-kalkinmanin-merkez-ussu-olarak-da-yerini-alacaktir-1073012821.html

Cevdet Yılmaz: Kahramanmaraş afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır

Cevdet Yılmaz: Kahramanmaraş afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kahramanmaraş depremin merkez üssü olarak hafızalarda kalmış olsa da yeniden ayağa kaldırmaya dönük çalışmalarımızla... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T23:40+0300

2023-06-29T23:40+0300

2023-06-29T23:40+0300

dünya

cevdet yılmaz

cumhurbaşkanı

kahramanmaraş

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Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.Seçimlerde desteklerinden dolayı Kahramanmaraşlılara teşekkür eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükşehirler arasında en fazla desteğin Kahramanmaraş'tan verildiğini hatırlattı.Yılmaz, güven ve istikrar ortamının devam ettiği Türkiye'de 11 ilde 14 milyon insanın etkilendiği ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaralarının da "asrın dayanışması" desteğiyle hızlı bir şekilde sarılmaya devam ettiğini vurguladı.Özellikle 2000 yılı öncesi yapıların depremde büyük tahribata neden olduğunu anımsatan Yılmaz, bölge illerindeki 130 bini aşkın TOKİ konutlarının ise dayanıklı ve dirençliliğiyle ön plana çıktığını söyledi.Deprem bölgesi illerinde ihya ve inşa çalışmaları sürecinin işlediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:'Yeni konutlar inşa ediliyor'Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 43 noktada 20 bin 878 bin konteynerde depremzedelere hizmet verildiğini anlattı.Kalıcı konutların yapımının da bir taraftan devam ettiğini aktaran Yılmaz, bir taraftan krizi yönetirken bir taraftan da gelecek yıllarda benzeri afetlerdeki olası riskleri yeni yapılarda azaltma gayretinde olduklarına dikkati çekti.Deprem konutlarının 300 binini bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, depremzedelere yönelik hayvancılık, altyapı, sosyal ve ekonomik hayata dair devlet desteklerini etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi.'Daha güzel ve dirençli şehirler kurmak durumundayız'Deprem bölgesinde umutsuzluk ve karamsarlık iklimine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu iklimi değiştirmek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.Yılmaz, Van depreminde bölgede "Nöbetçi Bakan" olarak çalıştığını hatırlatarak, Van'da ilk başlardaki karamsarlık ve umutsuzluk ortamının kısa sürede aşılarak şehrin yeniden bir cazibe merkezine dönüştüğünü anlattı.Depremzedelerin karamsar olmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:Deprem bölgesinde tarımsal üretime daha fazla önem vereceklerini aktaran Yılmaz, "Kahramanmaraş depremin merkez üssü olarak hafızalarda kalmış olsa da yeniden ayağa kaldırmaya dönük çalışmalarımızla afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır inşallah. Kahramanlık unvanıyla şereflendirilmiş olan bu kadim şehir Türkiye yüzyılında bir kez daha kardeşlik ve dayanışma içinde yükselecektir. İhtiyacınız, derdiniz, talebiniz, bizim derdimiz tasamızdır. Her zaman sizlerle bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Cevdet Yılmaz, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile depremde yakınlarını kaybeden iki aileyi ziyaret etti.

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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı, kahramanmaraş