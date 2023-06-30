https://sputniknews.com.tr/20230630/bmden-isvecte-kuran-i-kerimin-yakilmasina-kinama-1073013713.html

BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T00:33+0300

2023-06-30T00:33+0300

2023-06-30T00:33+0300

dünya

isveç

kuran

kınama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg

UNAOC'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Moratinos, söz konusu alçak eylemin Kurban Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara büyük saygısızlık olduğunu kaydetti.İfade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak kutsal kitaplar, yerler ve sembollere saygısızlık edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Moratinos, "Bu tür eylemler şiddete yol açar" değerlendirmesinde bulundu.Moratinos, karşılıklı saygının adil toplumlar için önemine işaret ederek, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerine kullandı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, kuran, kınama