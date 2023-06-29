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https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html
Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T20:33+0300
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Iraklı bir grup, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak, önce bahçeye girdi ardından da binanın çatısına çıkarak "Kur'an’a evet" sloganları attı.Irak güvenlik güçleri yaşananlar üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.Iraklı göstericiler, söz konusu baskın öncesi de büyükelçilik binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlenmişti.Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemden dolayı İsveç’in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.Liderlerinin çağrısı sonrası Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterinin yarın düzenleneceği bildirilmişti.Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm’de Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemi kınamıştı.
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irak, bağdat, şii, avrupa, kuran, kuran-ı kerim
irak, bağdat, şii, avrupa, kuran, kuran-ı kerim

Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

20:33 29.06.2023
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.
Iraklı bir grup, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak, önce bahçeye girdi ardından da binanın çatısına çıkarak "Kur'an’a evet" sloganları attı.
Irak güvenlik güçleri yaşananlar üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.
Iraklı göstericiler, söz konusu baskın öncesi de büyükelçilik binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlenmişti.
Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemden dolayı İsveç’in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.
Liderlerinin çağrısı sonrası Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterinin yarın düzenleneceği bildirilmişti.
Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm’de Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.
Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemi kınamıştı.
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