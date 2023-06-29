https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html

Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:33+0300

2023-06-29T20:33+0300

2023-06-29T20:33+0300

dünya

irak

bağdat

şii

avrupa

kuran

kuran-ı kerim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/05/1050525511_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_d5abf8f365a7a3b946e4497f541bc966.jpg

Iraklı bir grup, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak, önce bahçeye girdi ardından da binanın çatısına çıkarak "Kur'an’a evet" sloganları attı.Irak güvenlik güçleri yaşananlar üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.Iraklı göstericiler, söz konusu baskın öncesi de büyükelçilik binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlenmişti.Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemden dolayı İsveç’in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.Liderlerinin çağrısı sonrası Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterinin yarın düzenleneceği bildirilmişti.Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm’de Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemi kınamıştı.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, bağdat, şii, avrupa, kuran, kuran-ı kerim