https://sputniknews.com.tr/20230630/basi-donunce-deprem-oluyor-sandi-herkes-kacmaya-basladi-1073040344.html

Başı dönünce deprem oluyor sandı, herkes kaçmaya başladı

Başı dönünce deprem oluyor sandı, herkes kaçmaya başladı

Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T16:48+0300

2023-06-30T16:48+0300

2023-06-30T17:06+0300

deprem

spor

diyarbakır

berber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073040094_23:0:805:440_1920x0_80_0_0_04be19be6b0b2f62120085eb2f509558.jpg

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir berber dükkanında bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-deprem-aninin-goruntusu-ortaya-cikti-1072604192.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, diyarbakır, berber