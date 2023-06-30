https://sputniknews.com.tr/20230630/basi-donunce-deprem-oluyor-sandi-herkes-kacmaya-basladi-1073040344.html
Başı dönünce deprem oluyor sandı, herkes kaçmaya başladı
Başı dönünce deprem oluyor sandı, herkes kaçmaya başladı
Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T16:48+0300
2023-06-30T16:48+0300
2023-06-30T17:06+0300
deprem
spor
diyarbakır
berber
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir berber dükkanında bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-deprem-aninin-goruntusu-ortaya-cikti-1072604192.html
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deprem, diyarbakır, berber
deprem, diyarbakır, berber
Başı dönünce deprem oluyor sandı, herkes kaçmaya başladı
16:48 30.06.2023 (güncellendi: 17:06 30.06.2023) Abone ol
Diyarbakır’da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir berber dükkanında bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.
Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.