https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-deprem-aninin-goruntusu-ortaya-cikti-1072604192.html

Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı

Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T09:58+0300

2023-06-19T09:58+0300

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türkiye

adana

deprem

afad

video

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 23.59 olarak kaydedilirken derinliği ise 10.15 kilometre olarak ölçüldü. Deprem anında yaşananlar ise görüntülere yansıdı. Görüntülerde dolapların sallanması ve ailenin yaşadığı panik anları yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/adana-kahramanmaras-ve-malatyada-art-arda-depremler-1072602673.html

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adana, deprem, afad, video