https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-deprem-aninin-goruntusu-ortaya-cikti-1072604192.html
Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı
Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T09:58+0300
2023-06-19T09:58+0300
2023-06-19T10:43+0300
türkiye
adana
deprem
afad
video
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 23.59 olarak kaydedilirken derinliği ise 10.15 kilometre olarak ölçüldü. Deprem anında yaşananlar ise görüntülere yansıdı. Görüntülerde dolapların sallanması ve ailenin yaşadığı panik anları yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/adana-kahramanmaras-ve-malatyada-art-arda-depremler-1072602673.html
türkiye
adana
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Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı
Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı
2023-06-19T09:58+0300
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Sputnik Türkiye
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adana, deprem, afad, video
adana, deprem, afad, video
Adana'da deprem anının görüntüsü ortaya çıktı
09:58 19.06.2023 (güncellendi: 10:43 19.06.2023) Abone ol
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 23.59 olarak kaydedilirken derinliği ise 10.15 kilometre olarak ölçüldü. Deprem anında yaşananlar ise görüntülere yansıdı.
Görüntülerde dolapların sallanması ve ailenin yaşadığı panik anları yer aldı.