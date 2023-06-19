https://sputniknews.com.tr/20230619/adana-kahramanmaras-ve-malatyada-art-arda-depremler-1072602673.html

Adana, Kahramanmaraş ve Malatya'da art arda depremler

Adana, Kahramanmaraş ve Malatya'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'da 4, Malatya'da 4.4 ve Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini bildirdi. Depremlerde... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T07:39+0300

2023-06-19T07:39+0300

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türkiye

kahramanmaraş

adana

malatya

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Adana, Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Malatya'da 4.4 büyüklüğünde depremMalatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.AFAD, depremin 3.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.Adana'da 4 deprem büyüklüğünde depremAFAD, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1072600428.html

türkiye

kahramanmaraş

adana

malatya

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