https://sputniknews.com.tr/20230619/adana-kahramanmaras-ve-malatyada-art-arda-depremler-1072602673.html
Adana, Kahramanmaraş ve Malatya'da art arda depremler
Adana, Kahramanmaraş ve Malatya'da art arda depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'da 4, Malatya'da 4.4 ve Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini bildirdi. Depremlerde... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T07:39+0300
2023-06-19T07:39+0300
2023-06-19T07:41+0300
türkiye
kahramanmaraş
adana
malatya
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Adana, Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Malatya'da 4.4 büyüklüğünde depremMalatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.AFAD, depremin 3.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.Adana'da 4 deprem büyüklüğünde depremAFAD, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1072600428.html
türkiye
kahramanmaraş
adana
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana deprem, adana son dakika deprem, kahramanmaraş deprem, malatya deprem, malatya son dakika deprem, afad son depremler, son depremler, deprem mi oldu
adana deprem, adana son dakika deprem, kahramanmaraş deprem, malatya deprem, malatya son dakika deprem, afad son depremler, son depremler, deprem mi oldu
Adana, Kahramanmaraş ve Malatya'da art arda depremler
07:39 19.06.2023 (güncellendi: 07:41 19.06.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'da 4, Malatya'da 4.4 ve Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini bildirdi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Adana, Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD, depremin 3.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi.
Adana'da 4 deprem büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.