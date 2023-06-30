https://sputniknews.com.tr/20230630/barcelona-baskani-laportadan-arda-guler-aciklamasi-transferi-bitirmeye-calisiyoruz-1073021991.html

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması: Transferi bitirmeye çalışıyoruz

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması: Transferi bitirmeye çalışıyoruz

Barcelona Kulubü Başkanı Laporta, Fenerbahçe forması giyen ve ismi Avrupa'nın birçok takımıyla anılan genç yıldız Arda Güler'in transferiyle ilgili... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T10:09+0300

2023-06-30T10:09+0300

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spor

arda güler

barcelona

barcelona kulübü

fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transferiyle ilgili Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan önemli açıklamalar geldi. NTV'nin aktardığına göre, İspanyol kanalı TV3'e konuşan Başkan Laporta, kadrolarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, Arda'yı transfer etmek istediklerini açıkça dile getirdi.Barcelona'nın eski futbolcusu olan ve şu anda Katalan ekibinde scout şefi olarak görev yapan Deco'yu, Arda'nın transferi için İstanbul'a gönderdiklerini belirten Laporta, "Deco İstanbul'daydı ve Arda Güler'in çok büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Genç bir oyuncu. Transferi bitirmeye çalışıyoruz. La Liga, Finansal Fair Play'i etkilemeden gelecek sezon için transfer yapmamızı sağlıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/galler-macinda-arda-gulerin-golune-sevinemeyen-cocuk-saskina-dondum-sevincimi-icime-attim-1072742015.html

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arda güler, barcelona, barcelona kulübü, fenerbahçe