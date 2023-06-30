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Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması: Transferi bitirmeye çalışıyoruz
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması: Transferi bitirmeye çalışıyoruz
Barcelona Kulubü Başkanı Laporta, Fenerbahçe forması giyen ve ismi Avrupa'nın birçok takımıyla anılan genç yıldız Arda Güler'in transferiyle ilgili... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T10:09+0300
2023-06-30T10:09+0300
spor
arda güler
barcelona
barcelona kulübü
fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transferiyle ilgili Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan önemli açıklamalar geldi. NTV'nin aktardığına göre, İspanyol kanalı TV3'e konuşan Başkan Laporta, kadrolarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, Arda'yı transfer etmek istediklerini açıkça dile getirdi.Barcelona'nın eski futbolcusu olan ve şu anda Katalan ekibinde scout şefi olarak görev yapan Deco'yu, Arda'nın transferi için İstanbul'a gönderdiklerini belirten Laporta, "Deco İstanbul'daydı ve Arda Güler'in çok büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Genç bir oyuncu. Transferi bitirmeye çalışıyoruz. La Liga, Finansal Fair Play'i etkilemeden gelecek sezon için transfer yapmamızı sağlıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/galler-macinda-arda-gulerin-golune-sevinemeyen-cocuk-saskina-dondum-sevincimi-icime-attim-1072742015.html
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arda güler, barcelona, barcelona kulübü, fenerbahçe
arda güler, barcelona, barcelona kulübü, fenerbahçe

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması: Transferi bitirmeye çalışıyoruz

10:09 30.06.2023
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Barcelona Kulubü Başkanı Laporta, Fenerbahçe forması giyen ve ismi Avrupa'nın birçok takımıyla anılan genç yıldız Arda Güler'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transferiyle ilgili Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan önemli açıklamalar geldi.
NTV'nin aktardığına göre, İspanyol kanalı TV3'e konuşan Başkan Laporta, kadrolarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, Arda'yı transfer etmek istediklerini açıkça dile getirdi.
Barcelona'nın eski futbolcusu olan ve şu anda Katalan ekibinde scout şefi olarak görev yapan Deco'yu, Arda'nın transferi için İstanbul'a gönderdiklerini belirten Laporta, "Deco İstanbul'daydı ve Arda Güler'in çok büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Genç bir oyuncu. Transferi bitirmeye çalışıyoruz. La Liga, Finansal Fair Play'i etkilemeden gelecek sezon için transfer yapmamızı sağlıyor" dedi.
Galler maçında Arda Güler'in golüne sevinemeyen çocuk: Şaşkına döndüm, sevincimi içime attım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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Galler maçında Arda Güler'in golüne sevinemeyen çocuk: Şaşkına döndüm, sevincimi içime attım
22 Haziran , 12:35
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