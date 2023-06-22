https://sputniknews.com.tr/20230622/galler-macinda-arda-gulerin-golune-sevinemeyen-cocuk-saskina-dondum-sevincimi-icime-attim-1072742015.html
Galler maçında Arda Güler'in golüne sevinemeyen çocuk: Şaşkına döndüm, sevincimi içime attım
Galler maçında Arda Güler'in golüne sevinemeyen çocuk: Şaşkına döndüm, sevincimi içime attım
Türkiye-Galler maçında Arda Güler’in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:35+0300
2023-06-22T12:35+0300
2023-06-22T12:35+0300
spor
galler
maç
galatasaray
arda güler
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072738351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66017fe654d6ded95019d3bb87213f65.jpg
Samsun’da oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Galler’i 2-0 mağlup etti. Arda Güler’in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen 7 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk’ün gole sevinmediği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.‘Arda Güler’i çok seviyorum’Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ömer Asaf Öztürk, ilk defa milli maça gittiğini belirterek, “Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler’i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum. Stadyum çok büyük ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.‘Çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor’Ömer Asaf Öztürk’ün babası Tuncay Öztürk ise ailece milli maça gittiğini dile getirerek, "Milli maçın 27 yıl sonra Samsun’da olması çok gurur verici. Maçtan sonra sosyal medyaya girdik ve gördük ki herkes oğlumun fotoğrafını paylaşıyor. İnsanlar yazmış 'neden sevinmedi' diye. Aslında Arda Güler’i çok seviyor. Hatta Arda Güler ısınırken; 'Baba ne zaman oyuna girecek' diye merak ediyordu. Arda Güler gol attıktan sonra çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor. İnşallah milli maçların devamı gelir. Biz de Samsun’da izlemekten mutluluk duyarız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiye-uefa-2024-avrupa-sampiyonasi-elemeleri-d-grubu-dorduncu-macinda-galleri-2-0-maglup-etti-1072635420.html
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072738351_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_439a3f547df1e8eee8d551d229fccb5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galler, maç, galatasaray, arda güler, çocuk
galler, maç, galatasaray, arda güler, çocuk
Galler maçında Arda Güler'in golüne sevinemeyen çocuk: Şaşkına döndüm, sevincimi içime attım
Abone ol
Türkiye-Galler maçında Arda Güler’in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk Ömer Asaf Öztürk, “O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler’i de çok seviyorum” dedi.
Samsun’da oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Galler’i 2-0 mağlup etti.
Arda Güler’in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen 7 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk’ün gole sevinmediği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.
‘Arda Güler’i çok seviyorum’
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ömer Asaf Öztürk, ilk defa milli maça gittiğini belirterek, “Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler’i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum. Stadyum çok büyük ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
‘Çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor’
Ömer Asaf Öztürk’ün babası Tuncay Öztürk ise ailece milli maça gittiğini dile getirerek, "Milli maçın 27 yıl sonra Samsun’da olması çok gurur verici. Maçtan sonra sosyal medyaya girdik ve gördük ki herkes oğlumun fotoğrafını paylaşıyor. İnsanlar yazmış 'neden sevinmedi' diye. Aslında Arda Güler’i çok seviyor. Hatta Arda Güler ısınırken; 'Baba ne zaman oyuna girecek' diye merak ediyordu. Arda Güler gol attıktan sonra çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor. İnşallah milli maçların devamı gelir. Biz de Samsun’da izlemekten mutluluk duyarız” diye konuştu.