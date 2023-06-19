https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiye-uefa-2024-avrupa-sampiyonasi-elemeleri-d-grubu-dorduncu-macinda-galleri-2-0-maglup-etti-1072635420.html

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T23:48+0300

2023-06-19T23:48+0300

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi.49. dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih'in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.64. dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Arda Güler'in pasında Ferdi Kadığlu'nun ceza sahasına ortasında top Ramsey'in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında topu uzaklaştırmayı başardı.69. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir'in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.72. dakikada Türkiye, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-080. dakikada Arda Güler farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward'ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

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