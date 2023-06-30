https://sputniknews.com.tr/20230630/avrupa-birliginde-turkiye-catlagi-isaret-edip-elestirdi-1073027442.html

Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret ederek AB'yi eleştirdi: 'Anlamıyorum'

Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret ederek AB'yi eleştirdi: 'Anlamıyorum'

Avrupa Birliği üyesi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda, verdiği demeçte birliğe çok sert eleştiriler yöneltti. Duda, Suriyeli sığınmacılar için verilen fonu... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T12:25+0300

2023-06-30T12:25+0300

2023-06-30T13:06+0300

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Radio Zet’e verdiği demeçte Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik çok sert eleştirilerde bulunurken Türkiye’yi örnek göstererek gündem oldu…Avrupa Birliği’nin doğudaki en büyük üyelerinden biri olan ülkenin cumhurbaşkanı, bloğun gündeme getirdiği yeni planı çok sert bir şekilde eleştirdi. Duda, göçmen ve mülteciler konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin ortak sorumluluk almasına yönelik planını adeta yerden yere vurdu.'Türkiye'ye yardım ederken bize etmiyorsunuz'Avrupa Birliği’nin blok dışındaki ülkelere mülteci ve göçmenler konusunda daha çok yardım ettiğini söyleyen Duda, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa kurumlarının bir milyon Suriyeli göçmeni kabul eden Türkiye'ye yardım etmek için milyarlarca euro harcarken, Ukrayna'dan milyonlarca göçmeni kabul eden Polonya'ya neden yardım etmek istemediklerini anlamıyorum” dedi.Avrupa Birliği’nin mülteciler konusundaki değişikliklerle ilgili Polonya’da referandum yapılacağının sinyalini vermesinden sonra gelen açıklama uluslararası medyada 'son dakika' ibaresiyle aktarıldı.'Ya mültecileri alacaklar ya da para verecekler'Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Perşembe günü yaptığı açıklamada Brüksel’e 'daha güvenli sınırlar' için bir plan sunacağını söylemişti. Morawiecki, göç ve mülteciler konusunda uzmanlaşan Avrupa Birliği kurumlarının reforma ihtiyaç duyduğunu da belirtmişti.Avrupa Birliği, her üye ülkenin ya daha fazla mülteci almasını ya da almıyorlarsa bunun karşılığında para ödemelerini şart koşan bir plan üzerinde çalışıyor. Polonya hükümeti, ülkede bulunan ve Ukrayna’dan gelen mevcut 1.5-2 milyon mültecinin yanı sıra ekstra mülteciye sınırlarını açmak istemediğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html

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