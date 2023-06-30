https://sputniknews.com.tr/20230630/acun-ilicali-acikladi-shelbourne-fcyi-neden-satin-aldi-1073043416.html
Acun Ilıcalı açıkladı: Shelbourne FC'yi neden satın aldı?
Acun Ilıcalı açıkladı: Shelbourne FC'yi neden satın aldı?
İrlanda Ligi ekibi Shelbourne FC'yi de satın alan Acun Ilıcalı, "Başka bir kulübe daha ihtiyaç duyduk. İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T17:47+0300
2023-06-30T17:47+0300
2023-06-30T17:54+0300
spor
acun ilıcalı
futbol
hull city
irlanda
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Hull City'nin ardından İrlanda Ligi ekibi Shelbourne FC'yi de satın alan Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenledi.NTV Spor’un aktardığına göre Ilıcalı, Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı:Shelbourne FC'yi satın almadan önce aylarca araştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, ''Shelbourne FC'yi, İrlanda futbolunda büyük potansiyel görüyoruz. Fazlasıyla heyecanlıyım, beş günlük bir karar değil. Aylarca bu karar üzerinde değerlendirmeler yaptık. Bu kulübü eski günlerine geri döndüreceğiz" açıklamasında bulundu.'İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar'Ilıcalı, "İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim. Takımım için iyi ve parlak bir gelecek umuyorum. İyi insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Burada çok fazla iyi insan var. Şehirden ve ülkeden büyük bir enerji hissediyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/acun-ilicali-yeni-bir-futbol-kulubu-satin-aldi-1072215889.html
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acun ilıcalı, futbol, hull city, irlanda
acun ilıcalı, futbol, hull city, irlanda
Acun Ilıcalı açıkladı: Shelbourne FC'yi neden satın aldı?
17:47 30.06.2023 (güncellendi: 17:54 30.06.2023) Abone ol
İrlanda Ligi ekibi Shelbourne FC'yi de satın alan Acun Ilıcalı, "Başka bir kulübe daha ihtiyaç duyduk. İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim" dedi.
Hull City'nin ardından İrlanda Ligi ekibi Shelbourne FC'yi de satın alan Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenledi.
NTV Spor’un aktardığına göre Ilıcalı, Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı:
"Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başka bir kulübe daha ihtiyaç duyduk. Portekiz'den Belçika'ya kadar birçok fırsat çıktı karşımıza. Hull City ile hedefimiz Premier Lig'e çıkmak.''
Shelbourne FC'yi satın almadan önce aylarca araştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, ''Shelbourne FC'yi, İrlanda futbolunda büyük potansiyel görüyoruz. Fazlasıyla heyecanlıyım, beş günlük bir karar değil. Aylarca bu karar üzerinde değerlendirmeler yaptık. Bu kulübü eski günlerine geri döndüreceğiz" açıklamasında bulundu.
'İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar'
Ilıcalı, "İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim. Takımım için iyi ve parlak bir gelecek umuyorum. İyi insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Burada çok fazla iyi insan var. Şehirden ve ülkeden büyük bir enerji hissediyorum" diye konuştu.