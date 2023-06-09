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Acun Ilıcalı yeni bir futbol kulübü satın aldı
Acun Ilıcalı yeni bir futbol kulübü satın aldı
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, İrlanda Premier Ligi ekibi Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
acun ilıcalı
futbol
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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu. Ilıcalı, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/acun-ilicali-bir-kulup-daha-satin-aliyor-iddiasi-1068990551.html
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acun ilıcalı, futbol, kulüp
acun ilıcalı, futbol, kulüp

Acun Ilıcalı yeni bir futbol kulübü satın aldı

11:15 09.06.2023
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, İrlanda Premier Ligi ekibi Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu.
Ilıcalı, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
YAŞAM
'Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor' iddiası
31 Mart, 11:08
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