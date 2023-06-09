https://sputniknews.com.tr/20230609/acun-ilicali-yeni-bir-futbol-kulubu-satin-aldi-1072215889.html

Acun Ilıcalı yeni bir futbol kulübü satın aldı

Acun Ilıcalı yeni bir futbol kulübü satın aldı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, İrlanda Premier Ligi ekibi Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T11:15+0300

2023-06-09T11:15+0300

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spor

acun ilıcalı

futbol

kulüp

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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu. Ilıcalı, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230331/acun-ilicali-bir-kulup-daha-satin-aliyor-iddiasi-1068990551.html

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