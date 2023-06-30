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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/abd-basini-ukrayna-gucleri-karsi-saldiri-sirasinda-ruslarin-savunma-hatlarina-dahi-yaklasamadi-1073034782.html
ABD basını: Ukrayna güçleri karşı saldırı sırasında Rusların savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
ABD basını: Ukrayna güçleri karşı saldırı sırasında Rusların savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
Wall Street Journal gazetesi, Ukraynalı askerlerin anlatımlarına dayandırdığı haberinde, karşı saldırı operasyonları sırasında Kiev güçlerinin Rusya’nın... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T15:17+0300
2023-06-30T15:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
ordu
saldırı
operasyon
cephe
savunma
asker
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, Ukraynalı askerlerle gerçekleştirdiği görüşmeler üstüne yayınlanan haberde, “Ukrayna güçleri, Rusların savunma hatlarına henüz yaklaşmış değiller. Bu savunma hatları tankları durduracak hendekler gibi bariyerler içeriyor ve cephe hattının 16 kilometre içerisinde yer alıyor” denildi.WSJ’nin haberinde, tam olarak cephe hattının hangi kısmından bahsedildiği anlaşılmıyor fakat Zaporojye’den ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Rovnopol köyü yakınlarının kastedildiği düşünülüyor.‘Ukraynalı komutanlar Batı yapımı tankları artık saldırıya göndermiyor’Bununla beraber gazetenin haberinde, Ukraynalı komutanların taktik değiştirdiği ve saldırıya geniş piyade birlikleri ile Batı ülkelerinin hibe ettiği tankları göndermeyi bıraktığı belirtiliyor. Bunun yerine yeri saptanmış hedeflere nokta atışlar yapıldığı kaydediliyor.Ukrayna’nın aylardan beri planını yaptığı karşı saldırı operasyonları sırasında cephanesindeki Batı yapımı tanklardan pek çoğunu ve bir dizi askerini kaybettiği biliniyordu.New York Times gazetesi de Ukraynalı askerlerin ifadelerine dayandırdığı bir haberinde karşı saldırı operasyonunun ağır ilerlediğini ve Rusya ordusunun savunma hatlarını geçmenin kolay olmadığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/abdnin-ukraynaya-teslim-ettigi-bradleyler-neden-karsi-saldiriyi-guclendirmiyor-1072996650.html
https://sputniknews.com.tr/20230629/dogruluk-kontrolu-londranin-kieve-verdigi-storm-shadow-ukrayna-muharebelerinde-etkili-oldu-mu-1073007878.html
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ukrayna, rusya, ordu, saldırı, operasyon, cephe, savunma, asker, tank
ukrayna, rusya, ordu, saldırı, operasyon, cephe, savunma, asker, tank

ABD basını: Ukrayna güçleri karşı saldırı sırasında Rusların savunma hatlarına dahi yaklaşamadı

15:17 30.06.2023 (güncellendi: 15:23 30.06.2023)
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Özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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Wall Street Journal gazetesi, Ukraynalı askerlerin anlatımlarına dayandırdığı haberinde, karşı saldırı operasyonları sırasında Kiev güçlerinin Rusya’nın savunma hatlarına dahi yaklaşamadıklarını yazdı.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, Ukraynalı askerlerle gerçekleştirdiği görüşmeler üstüne yayınlanan haberde, “Ukrayna güçleri, Rusların savunma hatlarına henüz yaklaşmış değiller. Bu savunma hatları tankları durduracak hendekler gibi bariyerler içeriyor ve cephe hattının 16 kilometre içerisinde yer alıyor” denildi.
WSJ’nin haberinde, tam olarak cephe hattının hangi kısmından bahsedildiği anlaşılmıyor fakat Zaporojye’den ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Rovnopol köyü yakınlarının kastedildiği düşünülüyor.
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Bununla beraber gazetenin haberinde, Ukraynalı komutanların taktik değiştirdiği ve saldırıya geniş piyade birlikleri ile Batı ülkelerinin hibe ettiği tankları göndermeyi bıraktığı belirtiliyor. Bunun yerine yeri saptanmış hedeflere nokta atışlar yapıldığı kaydediliyor.
Ukrayna’nın aylardan beri planını yaptığı karşı saldırı operasyonları sırasında cephanesindeki Batı yapımı tanklardan pek çoğunu ve bir dizi askerini kaybettiği biliniyordu.
New York Times gazetesi de Ukraynalı askerlerin ifadelerine dayandırdığı bir haberinde karşı saldırı operasyonunun ağır ilerlediğini ve Rusya ordusunun savunma hatlarını geçmenin kolay olmadığını yazmıştı.
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