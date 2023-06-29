ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Bradley'ler neden karşı saldırıyı güçlendirmiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/abdnin-ukraynaya-teslim-ettigi-bradleyler-neden-karsi-saldiriyi-guclendirmiyor-1072996650.html
ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Bradley'ler neden karşı saldırıyı güçlendirmiyor?
ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Bradley'ler neden karşı saldırıyı güçlendirmiyor?
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e verdiği demeçte, Washington'un Kiev'e muharebe kabiliyeti... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T15:58+0300
2023-06-29T16:21+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah sevkiyatı
bradley
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/13/1042876206_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_2994f4e4b220241ee6da6b5ffbfd0a0b.jpg
Biden yönetimi, Kiev'e yönelik diğer silahların yanı sıra 30 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracını içeren 500 milyon dolarlık bir askeri paket daha duyurdu. Bu araçların en az 17'si, Ukrayna ordusunun başarısız karşı saldırı girişimi sırasında hasar gördü veya imha edildi. Peki, ek bir Bradley araçları sevkiyatının Ukrayna ordusu için faydalı olacak mı? Eski Pentagon analisti Karen Kwiatkowski bu konuda şüpheli."Pekala, 1998 yapımı 'Pentagon Savaşları' filmini izlediyseniz, bu araçları en başta nasıl geliştirdiğimizi merak edebilirsiniz. Ve tabii ki, o dönemin ve bugünün ABD askeri satın alma sistemindeki gecikme nedeniyle, bunlar 1980'lerin teknolojisi ve tasarımından kalma."Eski Pentagon analisti, Ukrayna'ya teslim edilen naftalin Bradley'lerle birlikte ABD'nin şu anda bu piyade savaş araçlarını modifiye etme sürecinde olduğunu söyledi:“Değişim programı aslında 2010'da başlatıldı ve kazanan şirket (veya bir kombinasyon) tarafından üretim 2027'ye kadar başlamayacak. Sistemin geri kalanı olmadan, bugün Ukrayna'da gördüğümüz gibi, silahların yetenekleri sınırlı."Kwiatkowski ayrıca, söz konusu sevkiyatların American Rheinmetall ve General Dynamics'in yararlanacağı bir şey olduğuna dikkat çekti. Yeni bir aracın geliştirilmesinin ABD askeri bütçesinde bir artışa yol açıp açmayacağı sorulduğunda ise Kwiatkowski şunları söyledi:"Yaşamım boyunca ABD savunma bütçesi her yıl arttı ve tek bir savaş 'kazanılmadı.' Gelecek Pentagon bütçesi 842 milyar dolar ve bu tüm istihbarat bütçesini içermiyor, bu nedenle 2024'te yılda bir trilyon doların epey üzerinde olacağız. Savunma sanayinin her eyaletteki etkisi ve yaygınlığı nedeniyle bu bütçe büyümeye devam edecek, ABD iflas edene kadar."Kwiatkowski, bir Pentagon yetkilisinin karşı saldırının 'hiçbir cephede beklentileri karşılamadığını' kabul eden bir Amerikan askeri temsilcisine atıfta bulunarak hem Kiev hem de Washington'ın Ukrayna karşı saldırısının beklenenden daha yavaş ilerlediğini kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in karşı saldırısının başlangıcında herhangi bir stratejik hedefe ulaşamadığını, 180'den fazla tank ve 400'den fazla zırhlı araç kaybettiğini vurgulamıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/13/1042876206_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_192258ca4c2f49957e817e45838e802c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, silah sevkiyatı, bradley, savunma
abd, ukrayna, silah sevkiyatı, bradley, savunma

ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Bradley'ler neden karşı saldırıyı güçlendirmiyor?

15:58 29.06.2023 (güncellendi: 16:21 29.06.2023)
© Fotoğraf : TwitterABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki koalisyon güçlerine koruma sağlama amacıyla bölgeye Bradley tipi zırhlı mekanize araçların takviye edileceği belirtildi.
ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki koalisyon güçlerine koruma sağlama amacıyla bölgeye Bradley tipi zırhlı mekanize araçların takviye edileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e verdiği demeçte, Washington'un Kiev'e muharebe kabiliyeti sınırlı Bradly silahlı araçlarının güncellenmemiş bir versiyonunu yolladığını söyledi. Kwiatkowski'ye göre söz konusu araçların Ukrayna'nın karşı saldırısında etkili olmamasının sebebi de bu.
Biden yönetimi, Kiev'e yönelik diğer silahların yanı sıra 30 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracını içeren 500 milyon dolarlık bir askeri paket daha duyurdu.
Bu araçların en az 17'si, Ukrayna ordusunun başarısız karşı saldırı girişimi sırasında hasar gördü veya imha edildi.
Peki, ek bir Bradley araçları sevkiyatının Ukrayna ordusu için faydalı olacak mı? Eski Pentagon analisti Karen Kwiatkowski bu konuda şüpheli.
"Pekala, 1998 yapımı 'Pentagon Savaşları' filmini izlediyseniz, bu araçları en başta nasıl geliştirdiğimizi merak edebilirsiniz. Ve tabii ki, o dönemin ve bugünün ABD askeri satın alma sistemindeki gecikme nedeniyle, bunlar 1980'lerin teknolojisi ve tasarımından kalma."
Eski Pentagon analisti, Ukrayna'ya teslim edilen naftalin Bradley'lerle birlikte ABD'nin şu anda bu piyade savaş araçlarını modifiye etme sürecinde olduğunu söyledi:
“Değişim programı aslında 2010'da başlatıldı ve kazanan şirket (veya bir kombinasyon) tarafından üretim 2027'ye kadar başlamayacak. Sistemin geri kalanı olmadan, bugün Ukrayna'da gördüğümüz gibi, silahların yetenekleri sınırlı."
Kwiatkowski ayrıca, söz konusu sevkiyatların American Rheinmetall ve General Dynamics'in yararlanacağı bir şey olduğuna dikkat çekti.
Yeni bir aracın geliştirilmesinin ABD askeri bütçesinde bir artışa yol açıp açmayacağı sorulduğunda ise Kwiatkowski şunları söyledi:
"Yaşamım boyunca ABD savunma bütçesi her yıl arttı ve tek bir savaş 'kazanılmadı.' Gelecek Pentagon bütçesi 842 milyar dolar ve bu tüm istihbarat bütçesini içermiyor, bu nedenle 2024'te yılda bir trilyon doların epey üzerinde olacağız. Savunma sanayinin her eyaletteki etkisi ve yaygınlığı nedeniyle bu bütçe büyümeye devam edecek, ABD iflas edene kadar."
Kwiatkowski, bir Pentagon yetkilisinin karşı saldırının 'hiçbir cephede beklentileri karşılamadığını' kabul eden bir Amerikan askeri temsilcisine atıfta bulunarak hem Kiev hem de Washington'ın Ukrayna karşı saldırısının beklenenden daha yavaş ilerlediğini kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in karşı saldırısının başlangıcında herhangi bir stratejik hedefe ulaşamadığını, 180'den fazla tank ve 400'den fazla zırhlı araç kaybettiğini vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала