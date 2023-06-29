https://sputniknews.com.tr/20230629/suriye-bas-muftusu-arap-musluman-dunyasi-kuran-yakilmasi-sucunu-yanitsiz-birakmayacak-1072994264.html

Suriye Baş Müftüsü: Arap-Müslüman dünyası Kuran yakılması suçunu yanıtsız bırakmayacak

Suriye Baş Müftüsü: Arap-Müslüman dünyası Kuran yakılması suçunu yanıtsız bırakmayacak

Suriye Baş Müftüsü Ahmed Badreddin Hassun, İsveç'te Kuran'ın yakılması suçunun Arap-Müslüman dünyası tarafından yanıtsız bırakılmayacağını söyledi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T15:26+0300

2023-06-29T15:26+0300

2023-06-29T15:25+0300

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Suriye Baş Başmüftüsü Ahmed Badreddin Hassun, Stockholm'deki Kuran yakma eylemini Sputnik'e değerlendirdi:“Kuran tüm kutsal kitapları içinde barındırır, bu nedenle onun kopyasını yakmak, Tevrat ve İncil dahil tüm dini kitaplara karşı suçtur. İsveç, tek vücut bir ümmet olarak kırılmayacağımızı biliyor çünkü Kuran satırlarda değil, kalbimizdedir. Kutsal Kitap, Peygamber'e kağıt üzerine basılmış bir metin şeklinde indirilmedi. Onun içine, kalbine işlenmiş ve nesilden nesile günümüze kadar gelmiştir.İsveç ve genel olarak Avrupa ülkeleri, insanları ve duygularını aşağılamak amacıyla bu tür yasalar çıkarıyor. Biz Müslümanlar, insanların inançları, milliyetleri ve kimliklerinin alenen ihlal edilmesini yasaklayacak yasaların çıkarılmasından yanayız. Özellikle İsveç, bu eyleme (Kur'an yakılması) ikinci kez izin veriyor, bu kesinlikle kabul edilemez.İsveç hükümetine ve İsveç halkına sesleniyorum: Size saygı duyuyoruz ve demokrasinin direği, özgürlüğün ve ahlakın savunucuları olacağınızı umuyoruz. Ancak Stockholm'de olanlar göz önüne alındığında, şu anda gerçek aşırılık yanlılarının onlar olduğunu, IŞİD militanlarından bile daha kötü olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu suçlar Arap-Müslüman dünyası tarafından yanıtsız bırakılmayacaktır. Bizler dostluk ve sevgi mesajları yayarken ve dini hoşgörü çağrısında bulunurken, İsveç kutsal kitapları yakıyor."

https://sputniknews.com.tr/20230629/arap-ulkelerinden-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepkiler-suruyor-1072980815.html

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