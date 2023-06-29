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https://sputniknews.com.tr/20230629/arap-ulkelerinden-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepkiler-suruyor-1072980815.html
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor
Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen'in yanı sıra, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T10:57+0300
2023-06-29T10:57+0300
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin hesaba çekilmesi ve bunu teşvik edenlerin tümünün cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'e olan bu saldırının, nefret ve ırkçılığın açık bir ifadesi olduğu, hoşgörü değerleri, demokrasi ve başkasını kabule karşı açık bir saldırı anlamına geldiği kaydedildi.Söz konusu eylemin fikir ve ifade özgürlüğüyle tezat olduğu belirtilen açıklamada, dünyada milyonlarca Müslümanın duygularına dokunduğuna dikkat çekildi.Arap Parlamentolar Birliği de yapılanın dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, 'İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini' kınadı.Lübnan'daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi.Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu "din savaşının" karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi.Ürdün, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin daha önceki açıklamalarında tepki ve kınamalarını duyurmuştu.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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kuran, müslüman, suudi arabistan, yemen, filistin, dünya müslüman alimler birliği, kuveyt
kuran, müslüman, suudi arabistan, yemen, filistin, dünya müslüman alimler birliği, kuveyt

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

10:57 29.06.2023
© AAİsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen'in yanı sıra, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.
Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin hesaba çekilmesi ve bunu teşvik edenlerin tümünün cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.
Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'e olan bu saldırının, nefret ve ırkçılığın açık bir ifadesi olduğu, hoşgörü değerleri, demokrasi ve başkasını kabule karşı açık bir saldırı anlamına geldiği kaydedildi.
Söz konusu eylemin fikir ve ifade özgürlüğüyle tezat olduğu belirtilen açıklamada, dünyada milyonlarca Müslümanın duygularına dokunduğuna dikkat çekildi.
Arap Parlamentolar Birliği de yapılanın dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, 'İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini' kınadı.
Lübnan'daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi.
Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu "din savaşının" karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi.
Ürdün, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin daha önceki açıklamalarında tepki ve kınamalarını duyurmuştu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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