https://sputniknews.com.tr/20230629/surekli-oksuren-34-yasindaki-adam-olu-bulundu-otopsisi-doktorlari-da-sasirtti-1072986927.html

Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopsisi doktorları da şaşırttı

Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopsisi doktorları da şaşırttı

Son aylarda geçmek bilmeyen bir öksürüğü olan 34 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu. Yapılan otopside çıkan sonuç ise kimsenin bilmediği gerçeği ortaya... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T12:39+0300

2023-06-29T12:39+0300

2023-06-29T12:39+0300

yaşam

tümör

ölü

ölü bulundu

öksürük

doktor

otopsi

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34 yaşındaki Stefan Allan, bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. Arkadaşlarının uyarısına rağmen iyi hissettiğini söyleyen ve doktora gitmek istemeyen adam arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, müzik yapıyor ve işe gidip geliyordu. Fakat bir süre haber alınamayan Allan’ın evine gidinler Allan’ın cansız bedenini buldu.Allan’ın arkadaşı Jane Back, “Stefan bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. İyi hissettiğini söylüyor ve doktora gitmeyi reddediyordu” dedi. Allan’ın cansız bedenini inceleyen uzmanlar otopside dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Birçok hobisi olan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk alan 34 yaşındaki Allan’ın vücudunda kanser tümörü bulundu.Doktorlar tümörün çoktan yayıldığını da açıkladı. Allen’ın arkadaşlarına haber vermeden gizlice doktora giderek kanser teşhisini öğrenip öğrenmediği ise henüz bilinmiyor.

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tümör, ölü, ölü bulundu, öksürük, doktor, otopsi