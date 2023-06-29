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https://sputniknews.com.tr/20230629/surekli-oksuren-34-yasindaki-adam-olu-bulundu-otopsisi-doktorlari-da-sasirtti-1072986927.html
Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopsisi doktorları da şaşırttı
Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopsisi doktorları da şaşırttı
Son aylarda geçmek bilmeyen bir öksürüğü olan 34 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu. Yapılan otopside çıkan sonuç ise kimsenin bilmediği gerçeği ortaya... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T12:39+0300
2023-06-29T12:39+0300
yaşam
tümör
ölü
ölü bulundu
öksürük
doktor
otopsi
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34 yaşındaki Stefan Allan, bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. Arkadaşlarının uyarısına rağmen iyi hissettiğini söyleyen ve doktora gitmek istemeyen adam arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, müzik yapıyor ve işe gidip geliyordu. Fakat bir süre haber alınamayan Allan’ın evine gidinler Allan’ın cansız bedenini buldu.Allan’ın arkadaşı Jane Back, “Stefan bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. İyi hissettiğini söylüyor ve doktora gitmeyi reddediyordu” dedi. Allan’ın cansız bedenini inceleyen uzmanlar otopside dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Birçok hobisi olan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk alan 34 yaşındaki Allan’ın vücudunda kanser tümörü bulundu.Doktorlar tümörün çoktan yayıldığını da açıkladı. Allen’ın arkadaşlarına haber vermeden gizlice doktora giderek kanser teşhisini öğrenip öğrenmediği ise henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bardaki-21-kokteylin-hepsini-icmeye-calisinca-oldu-1072985253.html
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tümör, ölü, ölü bulundu, öksürük, doktor, otopsi
tümör, ölü, ölü bulundu, öksürük, doktor, otopsi

Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopsisi doktorları da şaşırttı

12:39 29.06.2023
© Flickr / Amy BishopMorg - ceset
Morg - ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Flickr / Amy Bishop
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Son aylarda geçmek bilmeyen bir öksürüğü olan 34 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu. Yapılan otopside çıkan sonuç ise kimsenin bilmediği gerçeği ortaya çıkarttı.
34 yaşındaki Stefan Allan, bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. Arkadaşlarının uyarısına rağmen iyi hissettiğini söyleyen ve doktora gitmek istemeyen adam arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, müzik yapıyor ve işe gidip geliyordu. Fakat bir süre haber alınamayan Allan’ın evine gidinler Allan’ın cansız bedenini buldu.
Allan’ın arkadaşı Jane Back, “Stefan bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. İyi hissettiğini söylüyor ve doktora gitmeyi reddediyordu” dedi. Allan’ın cansız bedenini inceleyen uzmanlar otopside dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Birçok hobisi olan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk alan 34 yaşındaki Allan’ın vücudunda kanser tümörü bulundu.
Doktorlar tümörün çoktan yayıldığını da açıkladı. Allen’ın arkadaşlarına haber vermeden gizlice doktora giderek kanser teşhisini öğrenip öğrenmediği ise henüz bilinmiyor.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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