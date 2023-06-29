https://sputniknews.com.tr/20230629/bardaki-21-kokteylin-hepsini-icmeye-calisinca-oldu-1072985253.html

Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

Jamaika'da tatil yapan Britanyalı adam, bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü. Timothy Alan Southern, 'sadece' 12 kokteyl içebildi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T12:23+0300

2023-06-29T12:23+0300

2023-06-29T12:23+0300

kokteyl

yaşam

ölüm

gastrit

ingiltere

soruşturma

ihmal

yarış

alkol

alkol koması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

Timothy Alan Southern, ailesiyle Mayıs 2022'de Saint Ann'deki bir otele tatile gitti. Southern ve otelde tanıştığı iki turist kendi aralarında içki içme yarışması düzenledi. Buna göre oteldeki barın menüsünde yer alan 21 kokteylin hepsinin içilmesi gerekiyordu.Ancak yarışmadan önce de brendi ve bira içen 53 yaşındaki adam, 12 kokteylin ardından odasına gitti.Britanya kanalı ITV'nin iki gün önce açıkladığı soruşturma raporuna göre fenalaşan Southern, ailesi tarafından bulundu. Bir aile üyesi, Southern'nın ölümünde otelin ihmali olduğunu savundu. adı açıklanmayan kişi şöyle konuştu:Aile üyesi, ambulansın geç çağrıldığını iddia ederek şunları aktardı:Kaynak, "Orada öylece oturup bakmayın, kalp masajına başlayın dedim. Sadece göğüs kompresyonu yaptı. Ne yaptığını bilseydi belki de Southern hala burada olabilirdi" dedi.Geçen hafta yayımlanan adli tıp raporunda, Southern'nın 'alkol zehirlenmesiyle ilişkili akut gastritten' yaşamını yitirdiği yazıldı. Toksikoloji raporunun tam teşekküllü halinin üç yıl sürebileceği de ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/yogun-bakima-kaldirilan-madonnanin-ailesinden-ilk-aciklama-onu-kaybedecegimizden-emindik-1072980641.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kokteyl, ölüm, gastrit, ingiltere, soruşturma, ihmal, yarış, alkol, alkol koması, içki