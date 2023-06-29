Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Başlık: Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'un "şahsi meselem" dediği olay
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bardaki-21-kokteylin-hepsini-icmeye-calisinca-oldu-1072985253.html
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü
Jamaika'da tatil yapan Britanyalı adam, bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü. Timothy Alan Southern, 'sadece' 12 kokteyl içebildi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T12:23+0300
2023-06-29T12:23+0300
kokteyl
yaşam
ölüm
gastrit
ingiltere
soruşturma
ihmal
yarış
alkol
alkol koması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Timothy Alan Southern, ailesiyle Mayıs 2022'de Saint Ann'deki bir otele tatile gitti. Southern ve otelde tanıştığı iki turist kendi aralarında içki içme yarışması düzenledi. Buna göre oteldeki barın menüsünde yer alan 21 kokteylin hepsinin içilmesi gerekiyordu.Ancak yarışmadan önce de brendi ve bira içen 53 yaşındaki adam, 12 kokteylin ardından odasına gitti.Britanya kanalı ITV'nin iki gün önce açıkladığı soruşturma raporuna göre fenalaşan Southern, ailesi tarafından bulundu. Bir aile üyesi, Southern'nın ölümünde otelin ihmali olduğunu savundu. adı açıklanmayan kişi şöyle konuştu:Aile üyesi, ambulansın geç çağrıldığını iddia ederek şunları aktardı:Kaynak, "Orada öylece oturup bakmayın, kalp masajına başlayın dedim. Sadece göğüs kompresyonu yaptı. Ne yaptığını bilseydi belki de Southern hala burada olabilirdi" dedi.Geçen hafta yayımlanan adli tıp raporunda, Southern'nın 'alkol zehirlenmesiyle ilişkili akut gastritten' yaşamını yitirdiği yazıldı. Toksikoloji raporunun tam teşekküllü halinin üç yıl sürebileceği de ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/yogun-bakima-kaldirilan-madonnanin-ailesinden-ilk-aciklama-onu-kaybedecegimizden-emindik-1072980641.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kokteyl, ölüm, gastrit, ingiltere, soruşturma, ihmal, yarış, alkol, alkol koması, içki
kokteyl, ölüm, gastrit, ingiltere, soruşturma, ihmal, yarış, alkol, alkol koması, içki

Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

12:23 29.06.2023
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Jamaika'da tatil yapan Britanyalı adam, bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü. Timothy Alan Southern, 'sadece' 12 kokteyl içebildi.
Timothy Alan Southern, ailesiyle Mayıs 2022'de Saint Ann'deki bir otele tatile gitti. Southern ve otelde tanıştığı iki turist kendi aralarında içki içme yarışması düzenledi. Buna göre oteldeki barın menüsünde yer alan 21 kokteylin hepsinin içilmesi gerekiyordu.
Ancak yarışmadan önce de brendi ve bira içen 53 yaşındaki adam, 12 kokteylin ardından odasına gitti.
Britanya kanalı ITV'nin iki gün önce açıkladığı soruşturma raporuna göre fenalaşan Southern, ailesi tarafından bulundu. Bir aile üyesi, Southern'nın ölümünde otelin ihmali olduğunu savundu. adı açıklanmayan kişi şöyle konuştu:
"Sırt üstü duruyor ve boğuluyordu. Koma pozisyonuna getirip ambülans çağrılması için bağırdım. Hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Koma pozisyonuna girer girmez kustu. Adını söylüyordum ama tepki vermiyordu."
Aile üyesi, ambulansın geç çağrıldığını iddia ederek şunları aktardı:

"Hemşire geldiğinde 'Ambulans çağrıldı mı?' diye sordum. Hayır dedi. İlk yardımı hemşirenin devralacağını düşünmüştüm ama böyle olmadı."

Kaynak, "Orada öylece oturup bakmayın, kalp masajına başlayın dedim. Sadece göğüs kompresyonu yaptı. Ne yaptığını bilseydi belki de Southern hala burada olabilirdi" dedi.
Geçen hafta yayımlanan adli tıp raporunda, Southern'nın 'alkol zehirlenmesiyle ilişkili akut gastritten' yaşamını yitirdiği yazıldı. Toksikoloji raporunun tam teşekküllü halinin üç yıl sürebileceği de ifade edildi.
En çok kazanan kadın şarkıcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
YAŞAM
Yoğun bakıma kaldırılan Madonna’nın ailesinden ilk açıklama: 'Onu kaybedeceğimizden emindik'
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала