https://sputniknews.com.tr/20230629/sudan-ordusu-bayramin-ilk-gununde-baskentteki-hdk-mevzilerini-bombaladi-1072974998.html
Sudan ordusu, bayramın ilk gününde başkentteki HDK mevzilerini bombaladı
Sudan ordusu, bayramın ilk gününde başkentteki HDK mevzilerini bombaladı
Sudan ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Hartum’daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mevzilerini savaş uçakları ve toplarla vurdu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T00:40+0300
2023-06-29T00:40+0300
2023-06-29T00:40+0300
dünya
sudan
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
çatışma
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Taraflar, karşılıklı ilan edilen tek taraflı ateşkese rağmen ağır ve hafif silahlarla çatıştı.Görgü tanıklarına göre, savaş uçakları, Hartum'un kuzeyindeki Bahri'deki Halfaya Köprüsü civarındaki HDK birliklerini bombaladı.Ordu, başkentin batısındaki Umdurman şehrindeki HDK mevzilerini de toplarla vurdu.Savaş uçakları, Umdurman kentinin güneyindeki Mansura, Mühendisin ve Fiteyhab semtlerindeki HDK noktalarını da hedef aldı.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramının ilk günü için ateşkes ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230623/guney-sudan-ic-savasin-surdugu-sudan-ile-sinirlarini-kapatti-1072771818.html
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sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma
sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma
Sudan ordusu, bayramın ilk gününde başkentteki HDK mevzilerini bombaladı
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Sudan ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Hartum’daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mevzilerini savaş uçakları ve toplarla vurdu.
Taraflar, karşılıklı ilan edilen tek taraflı ateşkese rağmen ağır ve hafif silahlarla çatıştı.
Görgü tanıklarına göre, savaş uçakları, Hartum'un kuzeyindeki Bahri'deki Halfaya Köprüsü civarındaki HDK birliklerini bombaladı.
Ordu, başkentin batısındaki Umdurman şehrindeki HDK mevzilerini de toplarla vurdu.
Savaş uçakları, Umdurman kentinin güneyindeki Mansura, Mühendisin ve Fiteyhab semtlerindeki HDK noktalarını da hedef aldı.
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.
HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramının ilk günü için ateşkes ilan etmişti.