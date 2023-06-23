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Güney Sudan, iç savaşın sürdüğü Sudan ile sınırlarını kapattı
Güney Sudan, iç savaşın sürdüğü Sudan ile sınırlarını kapattı
Güney Sudan, nisan ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı kuzey komşusu Sudan ile sınırlarını kapatma kararı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan'daki durumu görüşmek üzere askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı.​​​​​​​Mayardit, toplantının ardından Sudan ile sınırın kapatılması kararını açıkladı.- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Sudan'da 3. ayına giren ve 2,5 milyon kişiyi evlerinden eden çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.
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sudan, güney sudan, afrika, çatışma
sudan, güney sudan, afrika, çatışma

Güney Sudan, iç savaşın sürdüğü Sudan ile sınırlarını kapattı

00:33 23.06.2023
© SputnikSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Güney Sudan, nisan ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı kuzey komşusu Sudan ile sınırlarını kapatma kararı aldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan'daki durumu görüşmek üzere askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı.​​​​​​​
Mayardit, toplantının ardından Sudan ile sınırın kapatılması kararını açıkladı.
- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.
HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan'da 3. ayına giren ve 2,5 milyon kişiyi evlerinden eden çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.
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