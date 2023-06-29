https://sputniknews.com.tr/20230629/scholz-wagnerin-belarusa-yerlestirilmesinde-herhangi-bir-tehlike-gormuyoruz-1072974121.html

Scholz: Wagner'in Belarus'a yerleştirilmesinde herhangi bir tehlike görmüyoruz

Scholz: Wagner'in Belarus'a yerleştirilmesinde herhangi bir tehlike görmüyoruz

Almanya Başbakanı Scholz, Wagner savaşçılarının Belarus'a yerleştirilmesinin NATO güvenliği için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T00:13+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitar Kovaçevskiy ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Wagner savaşçılarının Belarus'a yerleştirilmelerinin NATO’nun güvenlik alanında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.‘Şu anki durumda Ukrayna, Litvanya veya Polonya'ya yönelik yeni bir tehlike görüp görmediği’ sorusuna Scholz, "Bu, büyük bir endişeyle takip ettiğimiz bir durum ama aynı zamanda kendi topraklarımızı da savunabileceğimizden eminiz. Saldırı durumunda NATO topraklarının her santimini koruma sözü tüm katılımcı ülkeler için geçerlidir. Aynı zamanda, şu anda durumda bir değişiklik olmasını beklemiyorum" yanıtını verdi.Daha önce Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, sayıları hakkında veri olmamasına rağmen Wagner savaşçılarının Belarus’ta bulunması nedeniyle Polonya ordusunun Belarus sınırında güçlendirme çalışmalarına başladığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230627/lukasenko-teyit-etti-wagnerin-kurucusu-prigojin-belarusta-1072928553.html

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almanya, rusya, belarus, wagner grubu, jaroslaw kaczynski, olaf scholz