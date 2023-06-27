https://sputniknews.com.tr/20230627/lukasenko-teyit-etti-wagnerin-kurucusu-prigojin-belarusta-1072928553.html
Lukaşenko teyit etti: Wagner'in kurucusu Prigojin Belarus'ta
Lukaşenko teyit etti: Wagner'in kurucusu Prigojin Belarus'ta
Belarus lideri Lukaşenko, Rus özel savunma şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin'in Belarus'a ulaştığını teyit etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:16+0300
2023-06-27T17:16+0300
2023-06-27T17:20+0300
dünya
belarus
wagner grubu
yevgeniy prigojin
aleksandr lukaşenko
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Üst düzey askerlere ödüllerinin takdim edildiği törende konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Moskova'yla yapılan anlaşmaya uygun olarak Belarus'ta bulunduğunu belirtti.Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün söz verdiği gibi, güvenlik garantileri sağlandı. Evet, kendisi Belarus'ta. Söz verdiğim gibi, 'Eğer bir süre kalmak isterseniz size yardım edeceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta kalacağı sürede doğacak masrafların Wagner'e ait olacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/belarus-lideri-lukasenko-rusyada-olanlar-nedeniyle-orduya-alarma-gecme-emri-verdim-1072907941.html
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belarus, wagner grubu, yevgeniy prigojin, aleksandr lukaşenko
belarus, wagner grubu, yevgeniy prigojin, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko teyit etti: Wagner'in kurucusu Prigojin Belarus'ta
17:16 27.06.2023 (güncellendi: 17:20 27.06.2023) Abone ol
Belarus lideri Lukaşenko, Rus özel savunma şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin'in Belarus'a ulaştığını teyit etti.
Üst düzey askerlere ödüllerinin takdim edildiği törende konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Moskova'yla yapılan anlaşmaya uygun olarak Belarus'ta bulunduğunu belirtti.
Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün söz verdiği gibi, güvenlik garantileri sağlandı. Evet, kendisi Belarus'ta. Söz verdiğim gibi, 'Eğer bir süre kalmak isterseniz size yardım edeceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta kalacağı sürede doğacak masrafların Wagner'e ait olacağını da kaydetti.