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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/papanin-ukrayna-elcisi-pezzi-putinin-yardimcisi-usakov-ile-gorustu-1072983765.html
Papa’nın Ukrayna elçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov ile görüştü
Papa’nın Ukrayna elçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov ile görüştü
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in elçisi Piskopos Matteo Zuppi ile Ukrayna konusunda bir görüşme... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:31+0300
2023-06-29T11:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vatikan
papa francis
vladimir putin
yuriy uşakov
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Katolik Kilisesi'nin Moskova Piskoposluğu’nun başındaki Rahip Paolo Pezzi, Papa Francis’in Ukrayna elçisi Piskopos Matteo Zuppi’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Uşakov ile bir araya geldiğini belirtti.Pezzi görüşmeye ilişkin, “Görüşmelerin başlıca konusu göçmenler ve çocuk göçmenlerle ilgili insani meselelerdi” açıklamasını yaptı.Rahip Pezzi daha önce bu görüşmeyle ilgili Vatican News’e yaptığı açıklamada, Zuppi’nin Moskova’daki görüşmelerinin sonucunda, esir takası ve göçmenler ile yerinden edilmiş insanlara yardım edilmesini içeren somut jestler üstünde anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.Uşakov’la görüşen Piskopos Zuppi’nin 27 Haziran gecesi Moskova’ya gittiği biliniyor. Zuppi haziran başında da Papa Francis’in görevlendirmesiyle Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230311/papa-kieve-giderim-ama-tek-sartla-1068135813.html
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rusya, ukrayna, vatikan, papa francis, vladimir putin, yuriy uşakov
rusya, ukrayna, vatikan, papa francis, vladimir putin, yuriy uşakov

Papa’nın Ukrayna elçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov ile görüştü

11:31 29.06.2023 (güncellendi: 11:32 29.06.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya- Vatikan
Rusya- Vatikan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in elçisi Piskopos Matteo Zuppi ile Ukrayna konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Katolik Kilisesi'nin Moskova Piskoposluğu’nun başındaki Rahip Paolo Pezzi, Papa Francis’in Ukrayna elçisi Piskopos Matteo Zuppi’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Uşakov ile bir araya geldiğini belirtti.
Pezzi görüşmeye ilişkin, “Görüşmelerin başlıca konusu göçmenler ve çocuk göçmenlerle ilgili insani meselelerdi” açıklamasını yaptı.
Rahip Pezzi daha önce bu görüşmeyle ilgili Vatican News’e yaptığı açıklamada, Zuppi’nin Moskova’daki görüşmelerinin sonucunda, esir takası ve göçmenler ile yerinden edilmiş insanlara yardım edilmesini içeren somut jestler üstünde anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.
Uşakov’la görüşen Piskopos Zuppi’nin 27 Haziran gecesi Moskova’ya gittiği biliniyor. Zuppi haziran başında da Papa Francis’in görevlendirmesiyle Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
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