https://sputniknews.com.tr/20230629/papanin-ukrayna-elcisi-pezzi-putinin-yardimcisi-usakov-ile-gorustu-1072983765.html

Papa’nın Ukrayna elçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov ile görüştü

Papa’nın Ukrayna elçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov ile görüştü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in elçisi Piskopos Matteo Zuppi ile Ukrayna konusunda bir görüşme... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T11:31+0300

2023-06-29T11:31+0300

2023-06-29T11:32+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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papa francis

vladimir putin

yuriy uşakov

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Katolik Kilisesi'nin Moskova Piskoposluğu’nun başındaki Rahip Paolo Pezzi, Papa Francis’in Ukrayna elçisi Piskopos Matteo Zuppi’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Uşakov ile bir araya geldiğini belirtti.Pezzi görüşmeye ilişkin, “Görüşmelerin başlıca konusu göçmenler ve çocuk göçmenlerle ilgili insani meselelerdi” açıklamasını yaptı.Rahip Pezzi daha önce bu görüşmeyle ilgili Vatican News’e yaptığı açıklamada, Zuppi’nin Moskova’daki görüşmelerinin sonucunda, esir takası ve göçmenler ile yerinden edilmiş insanlara yardım edilmesini içeren somut jestler üstünde anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.Uşakov’la görüşen Piskopos Zuppi’nin 27 Haziran gecesi Moskova’ya gittiği biliniyor. Zuppi haziran başında da Papa Francis’in görevlendirmesiyle Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230311/papa-kieve-giderim-ama-tek-sartla-1068135813.html

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