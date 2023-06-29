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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/orban-onceki-odemeler-denetlenmeden-kieve-50-milyar-euro-vermek-sacma-1073010783.html
Orban: Önceki ödemeler denetlenmeden Kiev’e 50 milyar euro vermek saçma
Orban: Önceki ödemeler denetlenmeden Kiev’e 50 milyar euro vermek saçma
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) daha önce Kiev’e ne kadar ödediği ve bu paranın nereye harcandığı ortaya çıkana kadar AB Komisyonu’nun... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:42+0300
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ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, HirTV kanalına yaptığı açıklamada “Avrupa Komisyonu’nun teklifiyle ilgili olarak büyük tartışma bekleniyor. Bu tartışma önümüzdeki aylarda bizimle kalacak. Şimdilik Macaristan’ın görüşü oldukça net. Avrupa Komisyonu’nun teklifini saçma buluyoruz, müzakereler için uygun değil. Daha önce Ukrayna’ya sağlanan destek bağlamında, AB’nin şu ana kadar farklı kaynaklardan Ukrayna’ya kaç para verdiğini ve nereye gittiğini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.“Bu soruları her bir Avrupa vatandaşı sormak ister” diyen Orban, Avrupa Komisyonu’nun henüz bu sorulara cevabının olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-ukraynaya-askeri-destek-fonunu-35-milyar-euro-artirdi-1072888213.html
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avrupa birliği, ukrayna, viktor orban, macaristan

Orban: Önceki ödemeler denetlenmeden Kiev’e 50 milyar euro vermek saçma

22:42 29.06.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) daha önce Kiev’e ne kadar ödediği ve bu paranın nereye harcandığı ortaya çıkana kadar AB Komisyonu’nun Ukrayna’ya ek 50 milyar euro ayırma teklifinin saçma olduğunu ifade etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, HirTV kanalına yaptığı açıklamada “Avrupa Komisyonu’nun teklifiyle ilgili olarak büyük tartışma bekleniyor. Bu tartışma önümüzdeki aylarda bizimle kalacak. Şimdilik Macaristan’ın görüşü oldukça net. Avrupa Komisyonu’nun teklifini saçma buluyoruz, müzakereler için uygun değil. Daha önce Ukrayna’ya sağlanan destek bağlamında, AB’nin şu ana kadar farklı kaynaklardan Ukrayna’ya kaç para verdiğini ve nereye gittiğini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu soruları her bir Avrupa vatandaşı sormak ister” diyen Orban, Avrupa Komisyonu’nun henüz bu sorulara cevabının olmadığını söyledi.
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
Ukrayna krizi
AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı
26 Haziran , 17:22
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