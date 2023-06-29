https://sputniknews.com.tr/20230629/orban-onceki-odemeler-denetlenmeden-kieve-50-milyar-euro-vermek-sacma-1073010783.html

Orban: Önceki ödemeler denetlenmeden Kiev’e 50 milyar euro vermek saçma

Orban: Önceki ödemeler denetlenmeden Kiev’e 50 milyar euro vermek saçma

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) daha önce Kiev’e ne kadar ödediği ve bu paranın nereye harcandığı ortaya çıkana kadar AB Komisyonu’nun... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T22:42+0300

2023-06-29T22:42+0300

2023-06-29T22:42+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

viktor orban

macaristan

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, HirTV kanalına yaptığı açıklamada “Avrupa Komisyonu’nun teklifiyle ilgili olarak büyük tartışma bekleniyor. Bu tartışma önümüzdeki aylarda bizimle kalacak. Şimdilik Macaristan’ın görüşü oldukça net. Avrupa Komisyonu’nun teklifini saçma buluyoruz, müzakereler için uygun değil. Daha önce Ukrayna’ya sağlanan destek bağlamında, AB’nin şu ana kadar farklı kaynaklardan Ukrayna’ya kaç para verdiğini ve nereye gittiğini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.“Bu soruları her bir Avrupa vatandaşı sormak ister” diyen Orban, Avrupa Komisyonu’nun henüz bu sorulara cevabının olmadığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-ukraynaya-askeri-destek-fonunu-35-milyar-euro-artirdi-1072888213.html

avrupa birliği

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avrupa birliği, ukrayna, viktor orban, macaristan