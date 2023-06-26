https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-ukraynaya-askeri-destek-fonunu-35-milyar-euro-artirdi-1072888213.html

AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı

AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Avrupa Barış Fonu’nu 3 milyar 500 milyon euro artırma kararı aldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:22+0300

2023-06-26T17:22+0300

2023-06-26T17:22+0300

ukrayna krizi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bakanlar Konseyi’nin bugünkü kararı, ortağımızın ordusuna somut askeri yardımın sürdürülmesini finanse etme fırsatını sağlayacak” diye açıkladı.Borrell, Avrupa Barış Fonu’nun, kurulduğu 2021’den bugüne kadar, değerini kanıtladığını ve savunma alanında ortakları destekleme yaklaşımını tamamen değiştirdiğini kaydetti.Ek finansmanla fonun tavanı 12 milyar euro olacak. AB’nin açıklamasında, “Bu karar, AB’nin Ukrayna’ya ve diğer ortaklarına askeri destek taahhüdünün devam ettiğine dair açık bir siyasi sinyal” dendi.

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ab, avrupa birliği, ukrayna, yardım, yardım paketi