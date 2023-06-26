https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-ukraynaya-askeri-destek-fonunu-35-milyar-euro-artirdi-1072888213.html
AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı
AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı
Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Avrupa Barış Fonu’nu 3 milyar 500 milyon euro artırma kararı aldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T17:22+0300
2023-06-26T17:22+0300
2023-06-26T17:22+0300
ukrayna krizi
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avrupa birliği
ukrayna
yardım
yardım paketi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bakanlar Konseyi’nin bugünkü kararı, ortağımızın ordusuna somut askeri yardımın sürdürülmesini finanse etme fırsatını sağlayacak” diye açıkladı.Borrell, Avrupa Barış Fonu’nun, kurulduğu 2021’den bugüne kadar, değerini kanıtladığını ve savunma alanında ortakları destekleme yaklaşımını tamamen değiştirdiğini kaydetti.Ek finansmanla fonun tavanı 12 milyar euro olacak. AB’nin açıklamasında, “Bu karar, AB’nin Ukrayna’ya ve diğer ortaklarına askeri destek taahhüdünün devam ettiğine dair açık bir siyasi sinyal” dendi.
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ab, avrupa birliği, ukrayna, yardım, yardım paketi
ab, avrupa birliği, ukrayna, yardım, yardım paketi
AB, Ukrayna’ya askeri destek fonunu 3.5 milyar euro artırdı
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Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Avrupa Barış Fonu’nu 3 milyar 500 milyon euro artırma kararı aldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bakanlar Konseyi’nin bugünkü kararı, ortağımızın ordusuna somut askeri yardımın sürdürülmesini finanse etme fırsatını sağlayacak” diye açıkladı.
Borrell, Avrupa Barış Fonu’nun, kurulduğu 2021’den bugüne kadar, değerini kanıtladığını ve savunma alanında ortakları destekleme yaklaşımını tamamen değiştirdiğini kaydetti.
Ek finansmanla fonun tavanı 12 milyar euro olacak. AB’nin açıklamasında, “Bu karar, AB’nin Ukrayna’ya ve diğer ortaklarına askeri destek taahhüdünün devam ettiğine dair açık bir siyasi sinyal” dendi.