https://sputniknews.com.tr/20230629/muhtar-bayram-namazina-gelmeyenleri-tespit-ederek-buz-gibi-suya-atti-1072990265.html

Muhtar bayram namazına gelmeyenleri tespit ederek buz gibi suya attı

Muhtar bayram namazına gelmeyenleri tespit ederek buz gibi suya attı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir muhtar, bayram namazına gelmeyenlere ‘sulu şaka’ yaptı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T13:30+0300

2023-06-29T13:30+0300

2023-06-29T14:05+0300

türkiye

şaka

kurban bayramı

namaz

muhtar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072990050_0:102:526:398_1920x0_80_0_0_a87c71cda97828d4bb4cd65b98f487ff.jpg

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyenlerin evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu.Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/istanbulun-tarihi-ve-turistik-yerlerinde-bayram-yogunlugu-1072987382.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şaka, kurban bayramı, namaz, muhtar