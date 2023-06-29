https://sputniknews.com.tr/20230629/muhtar-bayram-namazina-gelmeyenleri-tespit-ederek-buz-gibi-suya-atti-1072990265.html
Muhtar bayram namazına gelmeyenleri tespit ederek buz gibi suya attı
Muhtar bayram namazına gelmeyenleri tespit ederek buz gibi suya attı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir muhtar, bayram namazına gelmeyenlere ‘sulu şaka’ yaptı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:30+0300
2023-06-29T13:30+0300
2023-06-29T14:05+0300
türkiye
şaka
kurban bayramı
namaz
muhtar
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Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyenlerin evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu.Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/istanbulun-tarihi-ve-turistik-yerlerinde-bayram-yogunlugu-1072987382.html
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şaka, kurban bayramı, namaz, muhtar
şaka, kurban bayramı, namaz, muhtar
Muhtar bayram namazına gelmeyenleri tespit ederek buz gibi suya attı
13:30 29.06.2023 (güncellendi: 14:05 29.06.2023) Abone ol
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir muhtar, bayram namazına gelmeyenlere ‘sulu şaka’ yaptı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyenlerin evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu.
Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.