https://sputniknews.com.tr/20230629/messiye-ucuncu-kez-hocalik-yapacak-tata-inter-miamide-1072985934.html

Messi'ye üçüncü kez hocalık yapacak: Tata, Inter Miami'de

Messi'ye üçüncü kez hocalık yapacak: Tata, Inter Miami'de

Inter Miami'de teknik direktörlüğe, 'Tata' lakaplı Martino getirildi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T12:29+0300

2023-06-29T12:29+0300

2023-06-29T12:34+0300

spor

lionel messi

teknik direktör

inter miami

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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'den yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Arjantinli teknik isim, 'Tata' lakaplı Gerardo Martino anlaşmaya varıldı.Böylece yıldız futbolcu Lionel Messi ile Martino'nun yolları kariyerlerinde 3. kez kesişti. İkili daha önce Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nda da beraber çalışmıştı.Paraguay'ın Libertad (2002, 2003, 2006) ve Cerro Porteno (2004) takımlarıyla lig şampiyonlukları elde eden Martino, 2007'de Güney Amerika'da yılın teknik direktörü seçildi.Martino, kariyerinin devamında Paraguay Milli Takımı (2007-2011), İspanyol kulübü Barcelona (2013-2014) ve Arjantin Milli Takımı'nda (2014-2016) görev yaptı.Atlanta United'ı şampiyonluğa taşıdığı 2018'de MLS'in en iyi teknik direktörü ödülünü alan Martino, son olarak Meksika Milli Takımı'nı (2019-2022) çalıştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/messinin-inter-miami-formasiyla-ilk-macina-gelecek-ay-cikmasi-planlaniyor-1072680833.html

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lionel messi, teknik direktör, inter miami