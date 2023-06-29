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Messi'ye üçüncü kez hocalık yapacak: Tata, Inter Miami'de
Messi'ye üçüncü kez hocalık yapacak: Tata, Inter Miami'de
Inter Miami'de teknik direktörlüğe, 'Tata' lakaplı Martino getirildi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T12:29+0300
2023-06-29T12:34+0300
spor
lionel messi
teknik direktör
inter miami
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'den yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Arjantinli teknik isim, 'Tata' lakaplı Gerardo Martino anlaşmaya varıldı.Böylece yıldız futbolcu Lionel Messi ile Martino'nun yolları kariyerlerinde 3. kez kesişti. İkili daha önce Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nda da beraber çalışmıştı.Paraguay'ın Libertad (2002, 2003, 2006) ve Cerro Porteno (2004) takımlarıyla lig şampiyonlukları elde eden Martino, 2007'de Güney Amerika'da yılın teknik direktörü seçildi.Martino, kariyerinin devamında Paraguay Milli Takımı (2007-2011), İspanyol kulübü Barcelona (2013-2014) ve Arjantin Milli Takımı'nda (2014-2016) görev yaptı.Atlanta United'ı şampiyonluğa taşıdığı 2018'de MLS'in en iyi teknik direktörü ödülünü alan Martino, son olarak Meksika Milli Takımı'nı (2019-2022) çalıştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/messinin-inter-miami-formasiyla-ilk-macina-gelecek-ay-cikmasi-planlaniyor-1072680833.html
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lionel messi, teknik direktör, inter miami
lionel messi, teknik direktör, inter miami

Messi'ye üçüncü kez hocalık yapacak: Tata, Inter Miami'de

12:29 29.06.2023 (güncellendi: 12:34 29.06.2023)
© LAPRESSEMessi ile teknik direktör Tata
Messi ile teknik direktör Tata - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© LAPRESSE
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Inter Miami'de teknik direktörlüğe, 'Tata' lakaplı Martino getirildi.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'den yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Arjantinli teknik isim, 'Tata' lakaplı Gerardo Martino anlaşmaya varıldı.
Böylece yıldız futbolcu Lionel Messi ile Martino'nun yolları kariyerlerinde 3. kez kesişti. İkili daha önce Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nda da beraber çalışmıştı.
Paraguay'ın Libertad (2002, 2003, 2006) ve Cerro Porteno (2004) takımlarıyla lig şampiyonlukları elde eden Martino, 2007'de Güney Amerika'da yılın teknik direktörü seçildi.
Martino, kariyerinin devamında Paraguay Milli Takımı (2007-2011), İspanyol kulübü Barcelona (2013-2014) ve Arjantin Milli Takımı'nda (2014-2016) görev yaptı.
Atlanta United'ı şampiyonluğa taşıdığı 2018'de MLS'in en iyi teknik direktörü ödülünü alan Martino, son olarak Meksika Milli Takımı'nı (2019-2022) çalıştırdı.
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor
20 Haziran , 23:56
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