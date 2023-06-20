https://sputniknews.com.tr/20230620/messinin-inter-miami-formasiyla-ilk-macina-gelecek-ay-cikmasi-planlaniyor-1072680833.html
Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor
Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:56+0300
2023-06-20T23:56+0300
2023-06-20T23:56+0300
spor
lionel messi
inter miami
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Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/lionel-messi-kariyerinin-en-hizli-golunu-avustralya-karsisinda-atti-1072511752.html
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lionel messi, inter miami
lionel messi, inter miami
Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.
Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.
MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.