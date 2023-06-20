https://sputniknews.com.tr/20230620/messinin-inter-miami-formasiyla-ilk-macina-gelecek-ay-cikmasi-planlaniyor-1072680833.html

Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T23:56+0300

2023-06-20T23:56+0300

2023-06-20T23:56+0300

spor

lionel messi

inter miami

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Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20230615/lionel-messi-kariyerinin-en-hizli-golunu-avustralya-karsisinda-atti-1072511752.html

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