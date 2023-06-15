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Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
Son dünya şampiyonu Arjantin, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin kariyerinin en hızlı golünü attığı dostluk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
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lionel messi, arjantin, avustralya

Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı

23:56 15.06.2023
© AALionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Son dünya şampiyonu Arjantin, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin kariyerinin en hızlı golünü attığı dostluk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
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