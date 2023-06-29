https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1072979601.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T08:49+0300
2023-06-29T08:49+0300
2023-06-29T09:10+0300
kahramanmaraş
deprem
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
göksun
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
08:49 29.06.2023 (güncellendi: 09:10 29.06.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.