https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1072979601.html

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T08:49+0300

2023-06-29T08:49+0300

2023-06-29T09:10+0300

kahramanmaraş

deprem

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

göksun

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.

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kahramanmaraş

türkiye

göksun

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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun