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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/fas-kuran-i-kerim-yakilmasi-nedeniyle-stockholm-buyukelcisini-suresiz-geri-cagirdi-1072979449.html
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

08:49 29.06.2023 (güncellendi: 09:10 29.06.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.
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