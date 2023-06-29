https://sputniknews.com.tr/20230629/fas-kuran-i-kerim-yakilmasi-nedeniyle-stockholm-buyukelcisini-suresiz-geri-cagirdi-1072979449.html

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm'deki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç'in Rabat'taki maslahatgüzarını... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T08:24+0300

2023-06-29T08:24+0300

2023-06-29T08:24+0300

dünya

fas

kuran

kuran-ı kerim

eylem

yakma

provokasyon

saldırı

müslüman

islam

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Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ve elçilere ilişkin atılan adımın Fas Kralı 6. Muhammed'in bizzat talimatıyla olduğu kaydedildi.İsveç hükümetinin Stockholm'de bir cami önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına yeniden izin verdiği ifade edilen açıklamada, olay 'Hac mevsimi ve Kurban Bayramı gibi kutsal bir dönemle eşzamanlı bir milyardan fazla Müslümanın duygularının duvardan duvara vurulduğu yeni sorumsuz bir saldırı' olarak nitelendi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, provokatif, tekrarlanan Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç hükümetinin rızasıyla gözler önünde gerçekleşmesine karşı Kral 6. Muhammed'in talimatıyla Rabat'taki İsveç maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve saldırının şiddetle kınandığı, kabul edilemeyen bu davranışın reddedildiği kaydedildi.Aynı şekilde süresi belirsiz olmak üzere Stockholm'deki Fas Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla ülkeye geri çağrıldığı bildirildi.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-polisin-17-yasindaki-genci-oldurmesi-sonrasi-protestolar-buyuyor-en-az-77-kisi-gozaltinda-1072978922.html

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fas, kuran, kuran-ı kerim, eylem, yakma, provokasyon, saldırı, müslüman, islam, isveç, büyükelçi