https://sputniknews.com.tr/20230629/irak-isvecten-kuran-i-kerimi-yakan-gocmenin-iadesini-talep-etti-1073011355.html

Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti

Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti

Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, İsveç hükümetinden Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı göçmeni, yargılamak üzere iade etmesini talep ettiklerini... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T23:14+0300

2023-06-29T23:14+0300

2023-06-29T23:14+0300

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kuran-ı kerim

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Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, yaptığı açıklamada “Kur'an-ı Kerim’e hakaret eden kişi Iraklı, bu yüzden İsveç makamlarının onu, Irak yasalarına uygun olarak mahkemeye çıkarılması için Irak hükümetine teslim etmesini talep ediyoruz” dedi.Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırarak olayla ilgili protesto notasını vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html

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