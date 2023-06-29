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Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti
Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti
Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, İsveç hükümetinden Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı göçmeni, yargılamak üzere iade etmesini talep ettiklerini... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, yaptığı açıklamada “Kur'an-ı Kerim’e hakaret eden kişi Iraklı, bu yüzden İsveç makamlarının onu, Irak yasalarına uygun olarak mahkemeye çıkarılması için Irak hükümetine teslim etmesini talep ediyoruz” dedi.Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırarak olayla ilgili protesto notasını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html
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irak, isveç, kuran-ı kerim
irak, isveç, kuran-ı kerim

Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti

23:14 29.06.2023
© AAİsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, İsveç hükümetinden Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı göçmeni, yargılamak üzere iade etmesini talep ettiklerini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, yaptığı açıklamada “Kur'an-ı Kerim’e hakaret eden kişi Iraklı, bu yüzden İsveç makamlarının onu, Irak yasalarına uygun olarak mahkemeye çıkarılması için Irak hükümetine teslim etmesini talep ediyoruz” dedi.
Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırarak olayla ilgili protesto notasını vermişti.
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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