https://sputniknews.com.tr/20230629/irak-isvecten-kuran-i-kerimi-yakan-gocmenin-iadesini-talep-etti-1073011355.html
Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti
Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti
Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, İsveç hükümetinden Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı göçmeni, yargılamak üzere iade etmesini talep ettiklerini... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T23:14+0300
2023-06-29T23:14+0300
2023-06-29T23:14+0300
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irak
isveç
kuran-ı kerim
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Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, yaptığı açıklamada “Kur'an-ı Kerim’e hakaret eden kişi Iraklı, bu yüzden İsveç makamlarının onu, Irak yasalarına uygun olarak mahkemeye çıkarılması için Irak hükümetine teslim etmesini talep ediyoruz” dedi.Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırarak olayla ilgili protesto notasını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html
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irak, isveç, kuran-ı kerim
irak, isveç, kuran-ı kerim
Irak, İsveç’ten Kur’an-ı Kerim’i yakan göçmenin iadesini talep etti
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Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, İsveç hükümetinden Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı göçmeni, yargılamak üzere iade etmesini talep ettiklerini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Ahmed es-Sahhaf, yaptığı açıklamada “Kur'an-ı Kerim’e hakaret eden kişi Iraklı, bu yüzden İsveç makamlarının onu, Irak yasalarına uygun olarak mahkemeye çıkarılması için Irak hükümetine teslim etmesini talep ediyoruz” dedi.
Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırarak olayla ilgili protesto notasını vermişti.