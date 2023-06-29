https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-mahkeme-futbol-federasyonunun-basortu-yasagini-onadi-1073001670.html
Fransa'da mahkeme futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onadı
Fransa'da mahkeme futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onadı
Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu'nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T18:26+0300
2023-06-29T18:26+0300
2023-06-29T18:39+0300
türkiye
fransa
futbol
başörtü
yasak
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Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın 'uygun ve orantılı' olduğuna karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.FIFA, 2014'te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/fransada-danistay-raportoru-kadin-futbolunda-basortusu-yasaginin-kaldirilmasini-talep-etti-1072913674.html
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fransa, futbol, başörtü, yasak
fransa, futbol, başörtü, yasak
Fransa'da mahkeme futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onadı
18:26 29.06.2023 (güncellendi: 18:39 29.06.2023) Abone ol
Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu'nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı.
Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın 'uygun ve orantılı' olduğuna karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.
FIFA, 2014'te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.