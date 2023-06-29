https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-mahkeme-futbol-federasyonunun-basortu-yasagini-onadi-1073001670.html

Fransa'da mahkeme futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onadı

Fransa'da mahkeme futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onadı

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu'nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T18:26+0300

2023-06-29T18:26+0300

2023-06-29T18:39+0300

türkiye

fransa

futbol

başörtü

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104212/80/1042128023_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b6701787540c849099e98590162b5afd.jpg

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın 'uygun ve orantılı' olduğuna karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.FIFA, 2014'te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/fransada-danistay-raportoru-kadin-futbolunda-basortusu-yasaginin-kaldirilmasini-talep-etti-1072913674.html

türkiye

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, futbol, başörtü, yasak