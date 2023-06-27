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https://sputniknews.com.tr/20230627/fransada-danistay-raportoru-kadin-futbolunda-basortusu-yasaginin-kaldirilmasini-talep-etti-1072913674.html
Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsü yasağının kaldırılmasını talep etti
Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsü yasağının kaldırılmasını talep etti
Fransa'da Danıştayın kamu raportörü Clement Malverti, Futbol Federasyonunun kadın futbolculara başörtüsü yasağını kaldırmasını talep etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:32+0300
2023-06-27T12:32+0300
dünya
fransa
futbol
başörtüsü
başörtüsü yasağı
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Fransız basınındaki habere göre, dün Danıştaydaki oturumda Fransa Futbol Federasyonunun iç tüzüğünün ilk maddesinde yer alan maçlarda başörtüsü dahil dini simgeler taşıma yasağı görüşüldü.Danıştayın kamu raportörü Malverti, Federasyonun tüzüğünün ilk maddesinin iptalini ve maçlarda başörtüsü dahil dini simgelere izin verilmesini talep etti.Malverti, milli takım oyuncuları hariç diğer futbolcuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.Danıştayın futbolda başörtüsü yasağına ilişkin emsal teşkil edecek kararının temmuz ortasında çıkması bekleniyor.'Les Hijabeuses' (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Futbol Federasyonunun 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi üzerine bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.Futbol Federasyonunun iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri taşımasını yasaklıyor.
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fransa, futbol, başörtüsü, başörtüsü yasağı
fransa, futbol, başörtüsü, başörtüsü yasağı

Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsü yasağının kaldırılmasını talep etti

12:32 27.06.2023
© AAfutbol topu, saha
futbol topu, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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Fransa'da Danıştayın kamu raportörü Clement Malverti, Futbol Federasyonunun kadın futbolculara başörtüsü yasağını kaldırmasını talep etti.
Fransız basınındaki habere göre, dün Danıştaydaki oturumda Fransa Futbol Federasyonunun iç tüzüğünün ilk maddesinde yer alan maçlarda başörtüsü dahil dini simgeler taşıma yasağı görüşüldü.
Danıştayın kamu raportörü Malverti, Federasyonun tüzüğünün ilk maddesinin iptalini ve maçlarda başörtüsü dahil dini simgelere izin verilmesini talep etti.
Malverti, milli takım oyuncuları hariç diğer futbolcuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Danıştayın futbolda başörtüsü yasağına ilişkin emsal teşkil edecek kararının temmuz ortasında çıkması bekleniyor.
'Les Hijabeuses' (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Futbol Federasyonunun 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi üzerine bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.
Futbol Federasyonunun iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri taşımasını yasaklıyor.
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