https://sputniknews.com.tr/20230627/fransada-danistay-raportoru-kadin-futbolunda-basortusu-yasaginin-kaldirilmasini-talep-etti-1072913674.html

Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsü yasağının kaldırılmasını talep etti

Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsü yasağının kaldırılmasını talep etti

Fransa'da Danıştayın kamu raportörü Clement Malverti, Futbol Federasyonunun kadın futbolculara başörtüsü yasağını kaldırmasını talep etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T12:32+0300

2023-06-27T12:32+0300

2023-06-27T12:32+0300

dünya

fransa

futbol

başörtüsü

başörtüsü yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055141920_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e29cc52e9586c6b80fb9a9f18a988ce5.jpg

Fransız basınındaki habere göre, dün Danıştaydaki oturumda Fransa Futbol Federasyonunun iç tüzüğünün ilk maddesinde yer alan maçlarda başörtüsü dahil dini simgeler taşıma yasağı görüşüldü.Danıştayın kamu raportörü Malverti, Federasyonun tüzüğünün ilk maddesinin iptalini ve maçlarda başörtüsü dahil dini simgelere izin verilmesini talep etti.Malverti, milli takım oyuncuları hariç diğer futbolcuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.Danıştayın futbolda başörtüsü yasağına ilişkin emsal teşkil edecek kararının temmuz ortasında çıkması bekleniyor.'Les Hijabeuses' (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Futbol Federasyonunun 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi üzerine bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.Futbol Federasyonunun iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri taşımasını yasaklıyor.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, futbol, başörtüsü, başörtüsü yasağı