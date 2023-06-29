https://sputniknews.com.tr/20230629/fedten-buyuk-bankalara-stres-testi-siddetli-bir-resesyon-atlatilabilir-mi-1072979973.html

Fed'ten büyük bankalara stres testi: Şiddetli bir resesyon atlatılabilir mi?

Fed'ten büyük bankalara stres testi: Şiddetli bir resesyon atlatılabilir mi?

Son dönemde küresel piyasaların takip ettiği başlıklardan biri olan Fed'in bankalara yönelik stres testi tamamlandı. Test ABD'nin büyük bankalarının şiddetli... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T09:23+0300

2023-06-29T09:23+0300

2023-06-29T09:29+0300

fed

abd merkez bankası (fed)

abd

ekonomi

resesyon

işsizlik

hanehalkı

enflasyon

sermaye

piyasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed), JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın aralarında bulunduğu 23 büyük ABD bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı.Fed, stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hanehalkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, test edilen bankaların tümünün, tahmini 541 milyar dolarlık zarara rağmen bir resesyon sırasında asgari sermaye seviyelerini koruyabildiği belirtildi.Resesyon ve finansal piyasa şoku senaryoları değerlendirildiAçıklamada, stres altında kayıplara karşı bir tampon sağlayan toplam öz sermaye oranının 2.3 puan azalarak minimum yüzde 10.1'e düşmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Stres testinin büyük bankaların ekonomik gerileme dönemlerinde ekonomiyi destekleyebilmelerini sağlamaya yardımcı olan araçlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, testin bankaların, geçen yıl sonu verileriyle, varsayımlara dayanan resesyon ve finansal piyasa şoku senaryoları altında, sermaye seviyelerini, kayıplarını, gelir ve giderlerini tahmin ederek dayanıklılığını değerlendirdiği aktarıldı.Açıklamada, bu yılki stres testinde varsayımlara dayanan senaryoların, ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40'lık bir düşüşün, iş açığında önemli bir artışın ve konut fiyatlarında yüzde 38'lik bir düşüşün olduğu şiddetli bir küresel resesyonu içerdiği belirtildi. Açıklamada, senaryoda işsizlik oranının 6.4 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığının ve ekonomik çıktının bununla orantılı olarak düştüğünün de öngörüldüğü kaydedildi.Bankaların daha büyük enflasyonist baskılara ve artan faiz oranlarına karşı da test edildiği belirtilen açıklamada, sonuçların büyük bankaların yükselen faiz ortamına karşı dirençli olduğunu gösterdiği ifade edildi.Fed Başkanı Powell, para politikasında daha fazla sıkılaşma sinyali vermişti28 Haziran'da Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtmişti. Faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret eden Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230629/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagardeden-dijital-euro-aciklamasi-hazir-olmak-zorundasiniz-1072978496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, abd merkez bankası (fed), abd, resesyon, işsizlik, hanehalkı, enflasyon, sermaye, piyasa, test, stres testi