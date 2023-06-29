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Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu
Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubuna katılmak isteyen ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Afrika ülkesi... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e katılım talebini resmen ilettiklerini duyurdu. Günlük basın brifinginde konuşan Bakanlık Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya'nın birçok uluslararası kurumun üyesi ve kurucusu olduğunu hatırlatıp ülkenin çıkarlarını koruyabilecek kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Elem, "BRICS'in bize olumlu dönüş yapmasını umuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bir-ulke-daha-brics-ile-ilgilendigini-acikladi-daha-iyi-cok-kutuplu-bir-dunya-1072980413.html
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etiyopya, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika

Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu

15:52 29.06.2023 (güncellendi: 16:05 29.06.2023)
© SputnikEtiyopya Dışişleri
Etiyopya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubuna katılmak isteyen ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Afrika ülkesi Etiyopya topluluğa katılma talebinde bulunduklarını açıkladı.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e katılım talebini resmen ilettiklerini duyurdu.
Günlük basın brifinginde konuşan Bakanlık Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya'nın birçok uluslararası kurumun üyesi ve kurucusu olduğunu hatırlatıp ülkenin çıkarlarını koruyabilecek kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Elem, "BRICS'in bize olumlu dönüş yapmasını umuyoruz" dedi.
İnfografik BRICS ve olası yeni üyeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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