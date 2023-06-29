https://sputniknews.com.tr/20230629/etiyopya-da-bricse-katilmak-istiyor-1072996381.html
Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu
Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubuna katılmak isteyen ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Afrika ülkesi... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T15:52+0300
2023-06-29T15:52+0300
2023-06-29T16:05+0300
ekonomi
etiyopya
brics
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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e katılım talebini resmen ilettiklerini duyurdu. Günlük basın brifinginde konuşan Bakanlık Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya'nın birçok uluslararası kurumun üyesi ve kurucusu olduğunu hatırlatıp ülkenin çıkarlarını koruyabilecek kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Elem, "BRICS'in bize olumlu dönüş yapmasını umuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bir-ulke-daha-brics-ile-ilgilendigini-acikladi-daha-iyi-cok-kutuplu-bir-dunya-1072980413.html
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etiyopya, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika
etiyopya, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika
Etiyopya, BRICS'e resmen başvurdu
15:52 29.06.2023 (güncellendi: 16:05 29.06.2023) Abone ol
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubuna katılmak isteyen ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Afrika ülkesi Etiyopya topluluğa katılma talebinde bulunduklarını açıkladı.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e katılım talebini resmen ilettiklerini duyurdu.
Günlük basın brifinginde konuşan Bakanlık Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya'nın birçok uluslararası kurumun üyesi ve kurucusu olduğunu hatırlatıp ülkenin çıkarlarını koruyabilecek kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Elem, "BRICS'in bize olumlu dönüş yapmasını umuyoruz" dedi.