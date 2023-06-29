https://sputniknews.com.tr/20230629/bir-ulke-daha-brics-ile-ilgilendigini-acikladi-daha-iyi-cok-kutuplu-bir-dunya-1072980413.html

Bir ülke daha BRICS ile ilgilendiğini açıkladı: 'Daha iyi, çok kutuplu bir dünya'

Bir ülke daha BRICS ile ilgilendiğini açıkladı: 'Daha iyi, çok kutuplu bir dünya'

Nikaragua Dışişleri Bakanı, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini açıkladı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T09:43+0300

2023-06-29T09:43+0300

2023-06-29T09:43+0300

dünya

nikaragua

brics

açıklama

katılım

çok kutuplu dünya

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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini çünkü bloğun çok kutuplu bir düzeni ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha güçlü bir birlik sağladığını söyledi. Moncada, "Nikaragua, BRICS'e katılmakla ilgilendiğini zaten ifade etti. Bu mantıklı çünkü bu, gelişmekte olan ülkelerin daha iyi bir birlik ve kalkınmaya ve daha iyi, çok kutuplu bir dünyaya sahip olabileceği yeni bir yol, yeni bir dünya" ifadelerini kullandı.

nikaragua

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nikaragua, brics, açıklama, katılım, çok kutuplu dünya