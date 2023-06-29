https://sputniknews.com.tr/20230629/bir-ulke-daha-brics-ile-ilgilendigini-acikladi-daha-iyi-cok-kutuplu-bir-dunya-1072980413.html
Bir ülke daha BRICS ile ilgilendiğini açıkladı: 'Daha iyi, çok kutuplu bir dünya'
Bir ülke daha BRICS ile ilgilendiğini açıkladı: 'Daha iyi, çok kutuplu bir dünya'
Nikaragua Dışişleri Bakanı, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini açıkladı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T09:43+0300
2023-06-29T09:43+0300
2023-06-29T09:43+0300
dünya
nikaragua
brics
açıklama
katılım
çok kutuplu dünya
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini çünkü bloğun çok kutuplu bir düzeni ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha güçlü bir birlik sağladığını söyledi. Moncada, "Nikaragua, BRICS'e katılmakla ilgilendiğini zaten ifade etti. Bu mantıklı çünkü bu, gelişmekte olan ülkelerin daha iyi bir birlik ve kalkınmaya ve daha iyi, çok kutuplu bir dünyaya sahip olabileceği yeni bir yol, yeni bir dünya" ifadelerini kullandı.
nikaragua
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nikaragua, brics, açıklama, katılım, çok kutuplu dünya
nikaragua, brics, açıklama, katılım, çok kutuplu dünya
Bir ülke daha BRICS ile ilgilendiğini açıkladı: 'Daha iyi, çok kutuplu bir dünya'
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Nikaragua Dışişleri Bakanı, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini açıkladı.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini çünkü bloğun çok kutuplu bir düzeni ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha güçlü bir birlik sağladığını söyledi.
Moncada, "Nikaragua, BRICS'e katılmakla ilgilendiğini zaten ifade etti. Bu mantıklı çünkü bu, gelişmekte olan ülkelerin daha iyi bir birlik ve kalkınmaya ve daha iyi, çok kutuplu bir dünyaya sahip olabileceği yeni bir yol, yeni bir dünya" ifadelerini kullandı.