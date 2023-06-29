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https://sputniknews.com.tr/20230629/ekonomist-korhan-berzeg-hala-bulunamadi-12-gun-oldu-1072981217.html
Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı: 12 gün oldu
Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı: 12 gün oldu
Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 12 gün önce ‘Tina’ adlı köpeğiyle birlikte... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T10:19+0300
2023-06-29T10:19+0300
türkiye
korhan berzeg
kayıp
ekonomist
balıkesir
arama kurtarma
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Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 12. gününde sürüyor.AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.Ekipler, dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/unlu-ekonomist-korhan-berzeg-10-gundur-kayip-ormanlik-bolgeyi-de-tarayacagiz-1072928819.html
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korhan berzeg, kayıp, ekonomist, balıkesir, arama kurtarma
korhan berzeg, kayıp, ekonomist, balıkesir, arama kurtarma

Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı: 12 gün oldu

10:19 29.06.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
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Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 12 gün önce ‘Tina’ adlı köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg’i arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 12. gününde sürüyor.
AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.
Ekipler, dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
TÜRKİYE
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 10 gündür kayıp: 'Ormanlık bölgeyi de tarayacağız'
27 Haziran , 17:19
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