https://sputniknews.com.tr/20230629/ekonomist-korhan-berzeg-hala-bulunamadi-12-gun-oldu-1072981217.html

Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı: 12 gün oldu

Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı: 12 gün oldu

Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 12 gün önce ‘Tina’ adlı köpeğiyle birlikte... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T10:19+0300

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türkiye

korhan berzeg

kayıp

ekonomist

balıkesir

arama kurtarma

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Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 12. gününde sürüyor.AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.Ekipler, dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/unlu-ekonomist-korhan-berzeg-10-gundur-kayip-ormanlik-bolgeyi-de-tarayacagiz-1072928819.html

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korhan berzeg, kayıp, ekonomist, balıkesir, arama kurtarma