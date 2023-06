https://sputniknews.com.tr/20230627/unlu-ekonomist-korhan-berzeg-10-gundur-kayip-ormanlik-bolgeyi-de-tarayacagiz-1072928819.html

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 10 gündür kayıp: 'Ormanlık bölgeyi de tarayacağız'

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 10 gündür kayıp: 'Ormanlık bölgeyi de tarayacağız'

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan...

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.Ekipler, dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.'Daha geniş yerlere bakmak lazım'Berzeg'in eşi Angela Berzeg, gazetecilere, çalışmaların daha geniş alana yayılması gerektiğini söyledi.Şu ana kadar çalışmaların çok iyi bir şekilde yapıldığını belirten Angela Berzeg, "Daha geniş yerlere bakmak lazım, Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz." dedi.Berzeg'in kızlarından Sibel Berzeg de ekiplerin gereken her şeyi şu ana kadar yaptığını dile getirdi.Sibel Berzeg, daha geniş yerlerde arama çalışması yapılması için biraz daha yardım istediklerini sözlerine ekledi.Korhan Berzeg'in diğer kızı Nisa Berzeg de her geçen gün umutlarının azaldığını ifade etti.GÖNDAK Başkanı Kadir Akbulut ise arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını anlatan Akbulut, "Bugün 11'inci gün, hala bir umudumuz var. Aramalara devam edeceğiz. İnşallah Korhan beye ulaşacağız. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık bölgede de taramalar yapacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

