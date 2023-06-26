Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230626/esenyurtta-kayip-olarak-aranan-kadinin-cansiz-bedeni-buyukadada-ormanlik-alanda-bulundu-1072884378.html
Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu
Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu
İstanbul Esenyurt'ta 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan Özlem Yıldız adlı kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:47+0300
2023-06-26T16:49+0300
yaşam
esenyurt
büyükada
kadın
ceset
kadın cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104241/72/1042417219_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f88f9d8096bcd34c4fe03aaaf7ed4d22.jpg
Büyükada'da ormanlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 40 yaşındaki Özlem Yıldız'a ait olduğu belirlendiHabertürk'ün aktardığı habere göre olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı.Köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait cansız bedeni buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız'a ait olduğunu belirledi.Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230430/bursada-kadin-cinayeti-baska-erkeklerle-gorunce-kiskanclik-yasadim-o-yuzden-vurdum--1070383577.html
esenyurt
büyükada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104241/72/1042417219_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_59d28ad69059a05448205713a7434a0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esenyurt, büyükada, kadın, ceset, kadın cinayeti
esenyurt, büyükada, kadın, ceset, kadın cinayeti

Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu

16:47 26.06.2023 (güncellendi: 16:49 26.06.2023)
© İHA / Cem Güney Kılıç - Halit ArslanBüyükada, orman yangını
Büyükada, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA / Cem Güney Kılıç - Halit Arslan
Abone olTelegram
İstanbul Esenyurt'ta 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan Özlem Yıldız adlı kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Büyükada'da ormanlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 40 yaşındaki Özlem Yıldız'a ait olduğu belirlendi
Habertürk'ün aktardığı habere göre olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı.
Köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait cansız bedeni buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız'a ait olduğunu belirledi.
Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.
İzzet Akdeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
TÜRKİYE
Bursa'da kadın cinayeti: 'Başka erkeklerle görünce kıskançlık yaşadım, o yüzden vurdum'
30 Nisan, 12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала