https://sputniknews.com.tr/20230430/bursada-kadin-cinayeti-baska-erkeklerle-gorunce-kiskanclik-yasadim-o-yuzden-vurdum--1070383577.html

Bursa'da kadın cinayeti: 'Başka erkeklerle görünce kıskançlık yaşadım, o yüzden vurdum'

Bursa'da kadın cinayeti: 'Başka erkeklerle görünce kıskançlık yaşadım, o yüzden vurdum'

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde platonik olarak aşık olduğu solisti kızının gözleri önünde öldüren ve yakalanarak tutuklanan şahsın hazırlanan iddianamede... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T12:46+0300

2023-04-30T12:46+0300

2023-04-30T12:46+0300

türkiye

bursa

kadın cinayeti

şarkıcı

kıskançlık

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Bursa'da ocak ayında meydana gelen olayda, gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan evine gitmek için mekandan ayrıldı. İzzet Akdeniz adlı bir adam da İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İnan'ın kızı Yağmur da seslerin ardından evden dışarı çıktı. Bu sırada Akdeniz belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan kadın yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden ayrılan Akdeniz polis tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde İnan'a platonik olarak aşık olduğunu söyleyen Akdeniz, "Çalıştığı mekanda kendisini başka erkekler ile görünce kıskançlık yaşadım. O yüzden vurdum. Kıskançlık yüzünden yaptım” dedi. İnan'ın kızı Yağmur da ifadesinde, şüphelinin evlerine gidip geldiğini ama annesinin yüz vermediğini belirtti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianameyi hazırladı. Hazırlanan iddianamede İzzet Akdeniz için 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. İddianame, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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bursa, kadın cinayeti, şarkıcı, kıskançlık