Datça'da orman yangını
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.
© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
4/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
5/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
6/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
1/6
© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
2/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
3/6
© İHA / BEKİR TOSUN - MEHMET ÖLMEZ-AW924919
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
4/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
5/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
6/6
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL - MEHMET ÖLMEZ-AW924927
Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.
📍 Muğla / Datça— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 29, 2023
Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına #OrmanınKahramanları müdahale ediyor.
✅ 6 Uçak
✅ 10 Helikopter
✅ 50 Arazöz
✅ 250 Personel
Ayağınıza taş değmesin. #YeşilVatan pic.twitter.com/V1EmAvqXLf
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.