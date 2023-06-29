https://sputniknews.com.tr/20230629/datcada-orman-yangini-1073006466.html

Datça'da orman yangını

Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:00+0300

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türkiye

datça

yangın

yangın söndürme

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Muğla'nın Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.Yerleşim yerlerini tehdit ediyorRüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/mugla-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1073002239.html

türkiye

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