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Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T18:41+0300
2023-06-29T18:41+0300
türkiye
muğla
muğla valiliği
orman yangını
uyarı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."
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muğla, muğla valiliği, orman yangını, uyarı
muğla, muğla valiliği, orman yangını, uyarı

Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

18:41 29.06.2023
© AA / Sabri Kesen Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
 Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA / Sabri Kesen
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Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.
Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."
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