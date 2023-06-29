https://sputniknews.com.tr/20230629/mugla-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1073002239.html

Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T18:41+0300

2023-06-29T18:41+0300

2023-06-29T18:41+0300

türkiye

muğla

muğla valiliği

orman yangını

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072805048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc42468e119e5310842a13c50a07d58.jpg

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, muğla valiliği, orman yangını, uyarı