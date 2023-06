https://sputniknews.com.tr/20230629/bakan-yumakli-duyurdu-satilamayan-kurbanliklari-et-ve-sut-kurumu-satin-alacak-1072992611.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu. Ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi de yapacak.Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak. Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK’nin internet sitesinden duyurulacak.ESK’nin büyükbaş cari alım fiyatları da açıklandı. Erkek sığırın kilosu 180 lira, düve ve erkek mandanın kilosu 170 lira, inek ve dişi mandanın kilosu 160 liradan alınacak.Büyükbaş mevcut cari alım fiyatları ise erkek sığırın kilosuna 25 lira, düve ve erkek mandanın kilosuna 25 lira, inek ve dişi mandanın kilosuna 15 lira ek prim verilecek.ESK’nin küçükbaş cari alım fiyatları ise kuzunun kilosu 175 lira, toklu kilosu 160 lira, koyun kilosu 140 lira, oğlak 110 lira, çepiç 95 lira, keçi kilosu 95 lira olarak belirlendi. Küçükbaş mevcut cari alımında ise küçükbaşa ek olarak kilo başına 5 lira kurbanlık kesim pirimi ödenecek.‘Yetiştiricilerimizin her daim yanında olamaya devam edeceğiz’Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

