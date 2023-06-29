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https://sputniknews.com.tr/20230629/uzmani-uyardi-kurban-eti-nasil-saklanmali-ne-zaman-yenmeli-1072979746.html
Uzmanlar uyardı: Kurban eti nasıl saklanmalı, ne zaman yenmeli?
Uzmanlar uyardı: Kurban eti nasıl saklanmalı, ne zaman yenmeli?
Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu yıl da kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusu gündeme geldi. Konu hakkında detaylı bilgi veren Atatürk... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T09:07+0300
2023-06-29T09:08+0300
kurban
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Etin beslenme açısından hayvansal kaynaklı gıda maddeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tosun, “Et protein kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Hayvansal kaynaklı proteinler esansiyel aminoasitleri yeterli ve dengeli oranda içermektedir. Vitaminleri (A vitamini ve B grubu vitaminler) önemli oranda içermektedir. Mineral madde içeriği bakımından beslenmede önemli rol oynayan demir (Fe) ve fosfor (P) içeriğine sahiptir. İştah artırıcı, lezzetli, doyurucu bir gıda maddesidir” ifadelerini kullandı.'Eti mutlaka 24 saat dinlendirin'Etin kalitesini etkileyen pek çok faktör olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, ”Bunlar hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı, beslenme programı, kesimden önceki stres durumu, kesim metodu, soğutma ve depolama şartları ve son olarak da pişirme yöntemidir. Hayvan kesildikten sonra kasların hayati fonksiyonları hemen durmadığı için kasların ete dönüşümleri belirli bir süre alır. Kesimden sonra et eğer mümkünse karkas halinde mutlaka 0-4 derecede en az 24 saat süreyle dinlendirilmesi gerekir. Taze etin mutlaka pişirilerek tüketilmesi gerekir. Pişirmede amaç, etin duyusal ve dokusal özelliklerini değiştirerek tüketilebilir hale getirmek, lezzetini attırmak ve gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Pişirmede etin iç kısmındaki ısı en az 75 dereceye ulaşması gerekir” diye konuştu.Kurban eti nasıl saklanmalı?Eti buzdolabında tutma, süre uzunsa buzlukta saklamakta fayda olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ise "Bir kaç gün içinde yiyeceğiniz etleri buzdolabının normal kısmında tutabilirsiniz. Ama 3 günden fazla uzun süre tutacaksanız buzluğa koymanızı tavsiye ediyorum. Etlerimizi sabaha kadar buzdolabında dinlendirelim ve ertesi gün etlerimizi parçalayarak 250 gramlık, yarım kiloluk, 1 kilogramlık paketler yaparak buzdolabının buzluğuna koyabiliriz" diye konuştu.
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kurban eti nasıl saklanmalı, kurban eti ne zaman yenir, kurban eti dinlendirilmezse ne olur, kurban eti hemen yenir mi
kurban eti nasıl saklanmalı, kurban eti ne zaman yenir, kurban eti dinlendirilmezse ne olur, kurban eti hemen yenir mi

Uzmanlar uyardı: Kurban eti nasıl saklanmalı, ne zaman yenmeli?

09:07 29.06.2023 (güncellendi: 09:08 29.06.2023)
© AAKurban eti
Kurban eti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu yıl da kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusu gündeme geldi. Konu hakkında detaylı bilgi veren Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tosun, "Eti mutlaka 24 saat dinlendirin" uyarısında bulundu.
Etin beslenme açısından hayvansal kaynaklı gıda maddeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tosun, “Et protein kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Hayvansal kaynaklı proteinler esansiyel aminoasitleri yeterli ve dengeli oranda içermektedir. Vitaminleri (A vitamini ve B grubu vitaminler) önemli oranda içermektedir. Mineral madde içeriği bakımından beslenmede önemli rol oynayan demir (Fe) ve fosfor (P) içeriğine sahiptir. İştah artırıcı, lezzetli, doyurucu bir gıda maddesidir” ifadelerini kullandı.

'Eti mutlaka 24 saat dinlendirin'

Etin kalitesini etkileyen pek çok faktör olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, ”Bunlar hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı, beslenme programı, kesimden önceki stres durumu, kesim metodu, soğutma ve depolama şartları ve son olarak da pişirme yöntemidir. Hayvan kesildikten sonra kasların hayati fonksiyonları hemen durmadığı için kasların ete dönüşümleri belirli bir süre alır. Kesimden sonra et eğer mümkünse karkas halinde mutlaka 0-4 derecede en az 24 saat süreyle dinlendirilmesi gerekir. Taze etin mutlaka pişirilerek tüketilmesi gerekir. Pişirmede amaç, etin duyusal ve dokusal özelliklerini değiştirerek tüketilebilir hale getirmek, lezzetini attırmak ve gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Pişirmede etin iç kısmındaki ısı en az 75 dereceye ulaşması gerekir” diye konuştu.

Kurban eti nasıl saklanmalı?

Eti buzdolabında tutma, süre uzunsa buzlukta saklamakta fayda olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ise "Bir kaç gün içinde yiyeceğiniz etleri buzdolabının normal kısmında tutabilirsiniz. Ama 3 günden fazla uzun süre tutacaksanız buzluğa koymanızı tavsiye ediyorum. Etlerimizi sabaha kadar buzdolabında dinlendirelim ve ertesi gün etlerimizi parçalayarak 250 gramlık, yarım kiloluk, 1 kilogramlık paketler yaparak buzdolabının buzluğuna koyabiliriz" diye konuştu.
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