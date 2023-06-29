https://sputniknews.com.tr/20230629/bakan-bayraktar-akkuyu-ngsde-konustu-2028e-kadar-projenin-tumuyle-devreye-alinmasini-hedefliyoruz-1073010448.html

Bakan Bayraktar Akkuyu NGS'de konuştu: 2028'e kadar projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz

Bakan Bayraktar Akkuyu NGS'de konuştu: 2028'e kadar projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dair, "Çok kısa bir süre içerisinde bu projeden elektrik üretmeye ve 2028'e kadar... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T22:32+0300

2023-06-29T22:32+0300

2023-06-29T22:32+0300

türkiye

alparslan bayraktar

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

türkiye

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin, "Çok kısa bir süre içerisinde bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.Bayraktar, Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasında çalışan işçilerle yemekte bir araya geldi.İşçilerin Kurban Bayramı'nı kutlayan ve onlarla sohbet eden Bayraktar, Akkuyu NGS'deki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Bakan Bayraktar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.Göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini Adıyaman ve Hatay'a yaptığını belirten Bayraktar, bugün de Akkuyu NGS'de çalışan işçilerle bayram yemeği yediğini ve onlarla sohbet ettiğini söyledi.Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı 'sessiz devrimin' çok önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Zira Türkiye bu süre içerisinde enerjisini üçe katladı. Üç kat büyüklüğe ulaştı. Şimdi bu enerji devriminin yeni fazına geçmiş oluyoruz. Milli Enerji ve Maden Politikamızın en önemli sac ayaklarından bir tanesi nükleer enerji alanı. Türkiye'nin nükleer enerji programının ilk örneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali için burada 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtı sahaya getirdik. Dolayısıyla uluslararası anlamda bir nükleer tesisteyiz. Proje büyük bir hızla ilerliyor. Çok kısa bir süre içerisinde bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz."Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu çok önemli bir miktar. En az bunun kadar önemli olan bu enerjiyi karbonsuz bir şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Nükleer enerji programımız hem çevresel açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de Türkiye'nin enerji çeşitliliği açısından fevkalade önem arz ediyor. Tabii ki bu proje tek değil, bu projenin yanında 2. ve 3. santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor."'Nükleer alanında önemli gelişmeleri gerçekleştirmek istiyoruz'Bayraktar, işçilerle yemek yediği sırada görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını çalışanlara ilettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefonda bana hemen diğer projelerin akıbetini, bu projenin akıbetini sordu. Biz 2. ve 3. nükleer santral projemizi de hızlı bir şekilde adını koymak suretiyle devreye almak istiyoruz, önümüzdeki dönemde inşaatlarına başlamak istiyoruz. Türkiye'nin nükleer enerji programında küçük modüler reaktörler çok önemli bir yer kaplıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yatırım ve reform hamlesine yakışır şekilde nükleer alanında da önemli gelişmeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Proje, Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemine çok önemli bir katkı sağlıyor, insan kaynağı yönüyle, endüstri yönüyle katkı sağlıyor."Yaklaşık 800 öğrencinin yurt dışında eğitim aldığını anımsatan Bayraktar, 300'e yakının ülkeye dönerek Akkuyu NGS'de görev yaptığını ifade etti.Bakan Bayraktar, öğrencilerin bir kısmının eğitimine devam ettiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Proje, nitelikli iş gücüne, istihdama katkı sağlaması açısından fevkalade önem arz ediyor. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle istihdam, insan kaynağı yetiştirme, yerel halktan çalışan kazandırma noktasında da önem arz eden bir proje. Onun ötesinde yerlileştirme hedefi doğrultusunda yaklaşık 6.5 milyar dolarlık, yani bugünkü rakamlarla 170 milyar liralık bir yerel endüstriye, yerel sanayiye, Türkiye sanayisine katkısı olan bir proje. İnşallah bunun da diğer projelerde daha yoğun bir şekilde katma değeri artmış bir şekilde faydasını hep birlikte göreceğiz."Bakan Bayraktar'a ziyareti sırasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Akkuyu NGS yetkilileri ve diğer ilgililer eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230622/2-nukleer-santralin-yapimi-icin-rusya-ve-guney-kore-ile-gorusen-turkiye-yenisi-icin-cin-ile-temasta-1072753669.html

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alparslan bayraktar, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye